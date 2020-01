Cheryshev: "No es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada"

Publicado 08/01/2020 22:11:36 CET

El futbolista ruso Denis Cheryshev ha afirmado este miércoles que "no es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada", lamentándose así de su derrota por 1-3 ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, disputada en Yeda (Arabia Saudí).

"Creo que no hemos estado a la altura del partido de hoy, no hemos estado bien, no nos hemos encontrado cómodos. No es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada. Y bueno, ahora a sacar conclusiones lo más rápidamente posible y a seguir, que todavía queda muchísimo", ha comentado Cheryshev ante los micrófonos de Movistar Plus.

"El Madrid es un gran equipo, sabemos que puede jugar muchos registros. Nosotros hemos salido a hacer nuestro partido y desgraciadamente no nos ha salido. No hemos estado bien y es una pena", ha reiterado, tras ser preguntado por el esquema madridista con cinco centrocampistas.

Por último, ha restado importancia al error de Jaume Doménech en el primer tanto de los merengues. "Es más un fallo de concentración de todos. Quizás mentalmente te marca algo ese gol. Luego no nos hemos encontrado cómodos y, a partir de eso gol, quizás se ha puesto todo cuesta arriba", ha dicho al respecto.