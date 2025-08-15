Chevi Guzmán conquista su quinto oro en Chengdú y la plata de María Varo eleva a 20 las medallas de España

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El velocista español Sebastián 'Chevi' Guzmán ha conquistado este viernes su quinta medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú (China) en los 1.000 metros en pista de patinaje, en una decimoquinta y antepenúltima jornada en la que María Varo se ha colgado la plata en la prueba individual femenina de duatlón y ha aumentado hasta 20 el número de preseas del medallero español.

El patinador vigués, de 29 años, terminó segundo en la prueba de este viernes, pero se aupó a la primera posición por la descalificación del colombiano Juan Jacobo Mantilla, que le bloqueó en la última vuelta para permitir que ganase su compatriota Jhon Edwar Tascón.

De esta manera, Guzmán suma su quinta presea en la cita, todas de oro, después de proclamarse campeón también las pruebas de vuelta esprint, 100 metros -con récord del mundo-, 200 metros contrarreloj dual y 500 metros.

El patinaje de velocidad se convierte así en el gran generador de medallas para la delegación española en Chengdú. De los siete oros que atesora España hasta el momento, seis los ha proporcionado la velocidad, con los cinco de Guzmán y otro de Patxi Peula; el otro lo han conseguido Juan Daniel Molina y José Moreno en la prueba de gimnasia acrobática por parejas.

El otro metal para España este viernes lo consiguió María Varo en la prueba individual femenina de duatlón, donde se colgó la medalla de plata al terminar a solo dos segundos (1:25:31) de la mexicana Anahí Álvarez (1:25:33), que se coronó en un dramático esprint final. El bronce fue para la belga Jeanne Dupont (1:25:58).