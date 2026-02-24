AMP. Davidovich y Jódar avanzan en Acapulco, mientras que Pedro Martínez cae en su estreno en Santiago

Archivo - Alejandro Davidovich Fokina of Spain during day 4 of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 30, 2025 at Paris La Defense Arena in Nanterre near Paris, France - Photo Jean Catuffe / DPPI - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los octavos de final del torneo de Acapulco, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Daniel Altmaier (7-5, 6-3) en 1 hora y 36 minutos, misma ronda que ha alcanzado el joven Rafa Jódar, que superó en un gran encuentro al británico Cameron Norrie en dos sets (6-3, 6-2).

Davidovich volvió a demostrar en su estreno en Acapulco que ha arrancado 2026 a un altísimo nivel. El malagueño, cuarto favorito en el torneo, superó en un serio partido al alemán Daniel Altmaier. Un encuentro que comenzó cuesta arriba después de ceder su primer turno de saque, un 'break' que al que respondería de inmediato Davidovich para igualar un set que acabaría llevándose por 7-5 tras otra rotura en el undécimo juego.

Menos problemas tendría para poner fin al duelo de primera ronda en la segunda manga. Ahí, el saque del andaluz funcionaría a la perfección, más allá de tener que levantar dos opciones de 'break' en el segundo juego. Además, conseguiría quebrar el saque de su rival en dos ocasiones para firma el definitivo 6-3 con el que cerraría su pase a los octavos de final.

En su duelo, Jódar estuvo brillante con el servicio ante el cabeza de serie número siete del torneo, no concediendo ninguna opción de 'break' a su rival durante el encuentro. Así, una solitaria rotura en el octavo juego del primer parcial y dos en el arranque del segundo set, para colocarse con 5-1 favorable en el marcador, serían suficiente para cerrar el encuentro en menos de una hora de juego. Un triunfo que le coloca a una victoria de meterse en el Top 100 mundial.

No corrió la misma suerte el español Pedro Martínez, que se despidió en su estreno del torneo de Santiago de Chile, de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, después de caer este lunes ante el argentino Francisco Comesaña (6-4, 2-6, 7-6(4)), un encuentro en el que llegó a gozar de una pelota de partido.

El de Alzira, número 101 del mundo, cedió el primer set después de perder su saque en el último juego, tras defender las dos primeras bolas de rotura en contra. Sin embargo, se adelantó 4-1 en la segunda manga, y cuando el sudamericano frenó su racha con un 'contrabreak', le respondió con otro quiebre para igualar la contienda.

Ya en el tercer parcial, llegó a disponer de una pelota de partido con 5-4, aunque Comesaña logró neutralizarla y llevó el partido al 'tie-break'. En la muerte súbita, el argentino se mostró más solvente y selló un triunfo que le cita en octavos con el italiano Andrea Pellegrino, procedente de la fase previa y que derrotó al argentino Alex Barrena (6-2, 2-6, 6-1).