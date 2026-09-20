Chile.- AMP. Pedro Martínez y Jaume Munar sacan el billete de España para la Final 8

Archivo - Pedro Martinez and Jaume Munar of Spain celebrate the victory against August Holmgren and Johannes Ingildsen of Denmark during their men’s doubles tennis match to 2025 Davis Cup Qualifiers Second Round between Spain and Denmark at Club Tennis Pu - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

Ganaron el dobles a los chilenos Tomás Barrios y Alejandro Tabilo

Martín Landaluce completó el pleno visitante (0-4) ganando a Matías Soto

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El alcireño Pedro Martínez y el balear Jaume Munar han metido a la selección española de tenis en la Final 8 de la Copa Davis tras ganar este domingo por 6-0 y 6-3 a Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en el dobles de su eliminatoria a domicilio contra Chile, resuelta en 0-4 con el posterior triunfo de Martín Landaluce por 6-2 y 6-3 ante Matías Soto.

Sobre la tierra batida en la Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago, la compenetración de Martínez y Munar fue clara en el primer set, como quedó claro endosándoles un rosco a la pareja local. El siguiente set iba calcado hasta el sexto juego, donde los españoles malgastaron al resto una bola de partido y luego encajaron un 'break'.

A continuación, restando volvieron a tener un 30-40 para atrapar la victoria; ahí no hubo premio, pero sí en el noveno juego en un 40-30 con saque propio. Tras los triunfos previos de Daniel Mérida y Rafael Jódar en los primeros duelos individuales, este desenlace del dobles abrochó para España una eliminatoria que se jugaba al mejor de cinco puntos.

Con todo ya decidido, la jornada acabó con un cuarto choque y tuvo Landaluce su oportunidad de jugar su segundo partido en Copa Davis. En el set inaugural contra Soto, ambos jugadores sacaron bien en el inicio, pero el madrileño consiguió un 'break' en el cuarto juego y otro más en el octavo, éste ya para adjudicarse la primera manga en media hora.

Eso sí, Soto no le perdió la cara a la situación y tuvo un 30-40 al resto nada más empezar el segundo set, si bien lo desaprovechó y luego en el sexto juego encajó una rotura fatal para sus intereses, pues Landaluce encarriló desde entonces una victoria que selló en 65 minutos.