China y Japón dan impulso a sus medalleros en Milán-Cortina

February 18, 2026, Cortina D'ampezzo, Italy: Milano Cortina 2026 - XXV Olympic Winter Games Livigno - Italy 18 February,2026 Men's Snowboard SlopeStyle Image Show: Gold Medal Su Yiming CHN - Europa Press/Contacto/Sergio Bisi

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de China y de Japón han impulsado este miércoles sus respectivas cosechas en el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, cuya decimoquinta jornada también ha visto a la delegación francesa completar un triplete dorado en relevos de biatlón.

En la prueba femenina de 4 x 6 kilómetros, las biatletas de Francia partían como favoritas y, a pesar de un revés inicial, se recuperaron para conquistar finalmente el título. El cuarteto formado por Camille Bened, Lou Janmonnot, Océane Michelon y Julia Simon aseguró a su país la primera medalla de oro en relevos femeninos desde Albertville 1992; en aquella ocasión, tres deportistas compitieron en una prueba de 7,5 kilómetros.

Y ahora, al igual que en el relevo masculino de la víspera, Francia sufrió una penalización porque Bened tuvo que esquiar una vuelta extra en la primera etapa y su equipo cayó al puesto 16. Pero la medallista de plata individual femenina, Lou Jeanmonnot, hizo un gran trabajo para reaccionar y llegar hasta la tercera posición durante el segundo relevo.

Tomaron la delantera después de que Michelon hiciese un tiro perfecto en posición prona y Simon tomase el relevo en el último intercambio con ventaja de 46.9 segundos. Simon, con más oros en su bagaje de estos JJ.OO., realizó dos tiros perfectos y esquió cómodamente hacia el triunfo, ondeando una bandera francesa que recogió de camino a la línea de meta.

Francia finalizó la carrera en 1:10:22.7 y superó por 51.3 al equipo de Suecia, campeón de Pekín 2022, completando los franceses el pleno de los relevos porque, en los días previos ganó la prueba masculina y la mixta; el bronce esta vez fue para el cuarteto de Noruega, que quedó a más de un minuto de las vencedoras pese a no tener ninguna vuelta de penalización.

Yiming Su, en su 22º cumpleaños, dio a China su primer oro en estos JJ.OO. Lo hizo en una final masculina del 'slopestyle', en snowboard, con tensión por las caídas; Su ganó con una mejor puntuación de 82,41 en la primera de sus tres rondas y festejó la medalla cuando el neozelandés Dane Menzies se cayó como último en salir. El japonés Taiga Hasegawa ganó la plata con 82,13 puntos y el estadounidense Jake Canter se llevó el bronce con 79,36 puntos, superando al noruego Marcus Kleveland (78,96 pts.).

En la final femenina, que se había retrasado un día sobre lo previsto debido a fuertes nevadas en Livigno, la japonesa Mari Fukada atrapó el oro con una mejor puntuación de 87,83 y su compatriota Kokomo Murase se colgó el bronce con 85,80 puntos; entre medias de ambas, la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott consiguió la medalla de plata con 87,48 puntos.

Por otra parte, en los 'aerials' del esquí acrobático, la china Mengtao Xu mostró superioridad en la final femenina; terminó fuerte, con 112,90 puntos, y otorgó a su país un segundo oro. La australiana Danielle Scott logró la plata con 102,17 puntos e impidió que China copase el podio, ya que Qi Shao fue tercera (101,90 pts.) y Fanyu Kong acabó cuarta (101.31).

El colofón a los eventos con medalla fue el patinaje de velocidad sobre hielo en pista corta. En el relevo femenino de los 3.000 metros, Corea del Sur amarró el oro con su triunfo (4:04.014) en una final donde Italia se hizo con la plata (4:04.107) y Canadá se adjudicó el bronce (4:04.314).

Por último, en la prueba masculina de 500 metros, el canadiense Steven Dubois se proclamó campeón con su victoria (40.835) en una final donde, además, evitó el triplete de Países Bajos porque Melle van 't Wout fue segundo (40.912), su hermano Jens van 't Wout fue tercero (41.908) y Teun Boer se quedó, en cuarto lugar (1:05.360), fuera del podio.