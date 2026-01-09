Chloe Kim, doble oro olímpico de 'halfpipe', se disloca el hombro a un mes de los Juegos

Archivo - 10 February 2022, China, Zhangjiakou: USA's Chloe Kim cheers about her Olympic victory after the Women's Snowboard Halfpipe Final at Genting Snow Park during the Beijing 2022 Winter Olympic Games. Photo: Angelika Warmuth/dpa - Angelika Warmuth/dpa - Archivo

BERLÍN 9 Ene. (dpa/EP) -

La 'rider' estadounidense Chloe Kim, doble campeona olímpica de la modalidad de 'halfpipe' de snowboard y una de las principales rivales de la española Queralt Castellet, se ha dislocado un hombro durante un entrenamiento y está a la espera de los resultados de las pruebas médicas para saber el alcance de su lesión a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

La americana compartió un vídeo en 'Instagram' el jueves por la noche en el que se la veía caer de bruces y deslizarse hacia atrás mientras entrenaba en Laax (Suiza). La doble campeona olímpica apuntó que era "la caída más tonta"

"Estoy intentando mantener una actitud muy optimista, pero creo que no tengo ahora mucha claridad porque no me he hecho una resonancia magnética que está programada para el viernes, así que de cualquier modo espero tener una mejor idea cómo va", advirtió.

Kim dijo que el entrenamiento iba bien y que estaría "lista para competir" en cuanto me le diesen en alta. "Sólo espero que no tarde demasiado", deseó al triple campeona del mundo y que ganó su primer oro olímpico en Pyeongchang (Corea del Sur), éxito que reeditó cuatro años después en Pekín por delante de la española Queralt Castellet.