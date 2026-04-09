'Cholo' Simeone: "El árbitro interpretó lo mismo que Pubill porque es sentido común"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 04, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado que el árbitro István Kovács "interpretó lo mismo" que Marc Pubill "porque es sentido común", en la jugada del posible penalti no señalado al defensa colchonero durante la ida de los cuartos de final en la Liga de Campeones ante el FC Barcelona, saldado con 0-2 en contra de los culés.

"Defendimos ordenadamente, defendimos haciendo un trabajo bueno para que ellos no puedan progresar en su ataque, que siempre lo decimos: es muy bueno; de los 23 últimos partidos, habían ganado 22 y con goles en todos los partidos. Creo que no pudimos, salvo en los primeros 15 minutos que tuvimos dos o tres jugadas buenas en ataque con progresión, tener más jugadas de las que habríamos querido tener por mérito de ellos, de sacarnos tiempo para poder jugar", empezó el 'Cholo' su rueda de prensa.

"Y apareció la jugada que buscábamos. Julián ve a Giuliano, Giuliano rompe bien... La verdad que estoy lejos de donde aparece la jugada y hay un control que la lleva para ir mano a mano con el arquero y aparentemente viene la falta, que ya el VAR lo llama al árbitro para confirmar la expulsión. A partir de ahí, un golazo de Julián increíble", describió.

"En el segundo tiempo yo creo que empezaron más buscando contragolpear que atacar posicionalmente como suelen hacerlo. Con el correr de los minutos fueron buscando ese 2 a 1 poniendo más gente ofensivamente para ver si el resultado podía ser más corto. Y nosotros siempre convivimos entre defender ese 1 a 0, posteriormente el 2 a 0, y no definirnos para el 3 a 0 y asegurarnos ese 2 a 0 que no es fácil estar en ese momento. Creo que ellos pudieron tener la calma para llevar un resultado a casa bueno", se refirió a sus pupilos. "Sabemos la dificultad que nos vamos a encontrar el martes que viene y estamos preparados para competir", apostilló.

Luego Simeone reflexionó sobre el poso que le dejan estos partidos. "La verdad que pocas veces estoy totalmente contento, siempre encuentro algo para por ahí no disfrutar lo que en realidad estamos haciendo. Pero me pongo en el lugar de ellos jugando y sé la dificultad que tiene jugar acá, sé la dificultad que aparece y entiendo que el equipo buscó, como lo explicaba recién, todos los caminos para ganar, desde la contundencia que muchas veces no la podemos sostener, y hoy la tuvimos al 100%", explicó.

Además, fue preguntado por la expulsión del central Pau Cubarsí y por ese penalti no señalado a Pubill tras tocar el balón con la mano cuando parecía que Juan Musso ya lo había puesto en juego en un saque de puerta. "Si estaba lejos de la de Giuliano, la de Musso estaba más lejos aún. Lo que sí hay es sentido común", inició el 'Cholo' su argumento.

"Si Marc, que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada, interpretó lo que interpretó y el árbitro interpretó lo mismo que interpretó Marc es porque solamente es sentido común del juego. Después podemos buscar todas las situaciones que queremos para, obviamente, opinar", se limitó a contestar el entrenador colchonero.

Mientras, fue tajante al ser preguntado si su equipo será favorito en la vuelta: "No, porque sabemos que enfrentamos a un rival muy fuerte. Tenemos la humildad para decir esto, que ellos son muy buenos y vamos a jugar un partido con toda la ilusión, con nuestra gente y con todo el compromiso para poder seguir en esta competición que tanto queremos".

"Me gusta estar del lado de preparar la ventaja porque es una cuestión de sentido común. Después, es normal que ya lo vimos después del 4-0, lo bien que han jugado ellos y qué bien han respondido a un partido en su casa. Así que nos imaginamos un partido difícil, nos imaginamos un partido complejo; pero ya lo dijimos, no miramos a quién tenemos adelante, sabemos que tenemos que pasar", recalcó el técnico argentino del Atleti.

Más adelante habló sobre su primera victoria en el Camp Nou siendo el entrenador rojiblanco. "Yo creo que hubo varios entrenadores que no les ha tocado ganar; o son muy pocos, mejor dicho, los que les ha tocado ganar. Yo creo que hoy fuimos muy contundentes y que me pone contento por el esfuerzo de los futbolistas. Venimos haciendo un trabajo importante ya de hace dos años, cambiamos muchos futbolistas", recordó sobre este proyecto.

"No es fácil transformar y que los futbolistas se adapten a lo que este club llegamos a posicionarlo donde tiene que exigirse. Y evidentemente hoy pudimos confirmar un partido importante y desde la humildad saber que vamos a tener un partido duro en casa", concluyó el 'Cholo' en su rueda.