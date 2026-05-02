'Cholo' Simeone: "Está claro que estos chicos son trabajo de Fernando Torres"

Diego Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Atletico de Madrid at Mestalla stadium on May 2, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "está claro" que los buenos rendimientos de cada canterano son el fruto al "trabajo" de Fernando Torres como técnico del filial, a raíz de que Iker Luque y Miguel Cubo hayan marcado para el triunfo colchonero (0-2) contra el Valencia CF en la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

"Tenía el partido pensado como pasó, tratando de aprovechar ese rompimiento y ese trabajo de ruptura de Molina con Rodrigo [Mendoza]; con Boñar, que hizo un gran partido; con los chicos; con Morcillo, que trabajó muy bien; con Rayane, que al principio del partido trabajó muy bien con las necesidades defensivas del equipo", comentó el 'Cholo' en rueda de prensa este sábado desde el Estadio de Mestalla.

"Y después la calidad que tiene Cubo, porque tiene calidad. Hoy estuve hablando con él en la previa al partido, ya le dejé claramente claro lo que necesitamos para contar con futbolistas como él porque tiene talento. E Iker [Luque] tiene lo que se vio: explosivo, velocidad. Lo viene haciendo muy bien con Fernando y está claro que estos chicos son trabajo de Torres. No es trabajo nuestro, sino es un gran trabajo de ellos, que creo que es un premio para el Atlético de Madrid", añadió.

Luego el 'Cholo' Simeone alabó el rol de Nahuel Molina y el de "varios" suplentes que aportan. "También podemos sumar a Robin [Le Normand], también podemos sumar a Musso, que vienen y cada vez que el equipo los necesita tienen la intención de dar el máximo. Después se puede jugar bien o se puede jugar mal, pero sí hay una característica en ellos que necesitamos, que el Atlético de Madrid necesita tener en su plantilla. Y cuando uno genera y gestiona una plantilla para competir donde queremos, necesitamos gente como ellos", indicó al respecto.

"Tengo clarísimo que en Molina su mejor juego está en las transiciones, su mejor juego está de mitad de cancha hacia adelante cuando en progresión tiene rompimiento, tiene tiro, tiene gol, tiene asistencia... Y bueno, todo eso algunas veces nos lo puede dar cuando está un poquito más ofensivo como hoy. Y cuando está más defensivamente trabajando desde el lugar donde empieza, es más difícil repetir jugadas como las que repitió hoy", explicó acerca del carrilero argentino.

Más tarde volvió a analizar el rol de los canteranos. "Sorprender no me sorprende. Creo que cuando uno está en el Atlético de Madrid, tiene que tener esta característica; y cuando no aparece, hay que reclamarla porque necesitamos de eso. Vuelvo a repetir que los tres partidos que por ahí tuvimos que jugar con más chicos fue con el Sevilla, que creo que no merecimos perder; con el Elche, empezamos muy bien y la expulsión nos condicionó muchísimo el recorrer del partido; y hoy, que hicimos un partido completo, donde respondieron muy bien los jóvenes, y sobre todo, los grandes. Humildad, trabajo, saber estar cuando el equipo te necesita. Necesitamos jugadores de ese estilo", resaltó Simeone.

"Siempre queremos ganar. Evidentemente que no siempre se gana, pero veías a los chicos que estaban haciendo un buen trabajo y que los partidos estos que nos tocó perder, cuando rotamos como rotamos, creo que no lo merecimos. Pero bueno, está claro que si no ganamos es porque el otro hizo mejores las cosas que nosotros. Hoy necesitábamos hacer un partido como lo hicieron, con trabajo, con jerarquía. Ahora a descansar y a pensar en el partido del martes", concluyó, pensando en el Arsenal.