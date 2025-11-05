'Cholo' Simeone: "Fuimos de menos a más, parecido al partido con el Sevilla"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado de sus pupilos haber ido "de menos a más" hasta vencer por 3-1 al Royale Union Saint-Gilloise durante la jornada 4 de la liguilla de la Liga de Campeones, un desempeño a su juicio "parecido al partido con el Sevilla" en la última jornada de LaLiga EA Sports, saldado con triunfo.

En la rueda de prensa después de ese triunfo contra los belgas, el 'Cholo' Simeone dedicó este martes varias palabras de recuerdo al recién fallecido Daniel Willington, entrenador que lo hizo debutar como jugador profesional en el Vélez Sarsfield cuando solo tenía 17 años.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, complejo. Ellos ya en Eindhoven estuvieron con 3-0 arriba hasta el minuto 89, contra el Inter en su casa tuvieron un primer tiempo muy bueno donde tuvieron varias situaciones de gol en el arranque", recordó en sus elogios hacia el Saint-Gilloise.

"Hoy convivimos con esa situación, fuimos de menos a más, parecido al partido con el Sevilla donde su trabajo defensivo generó dificultad para poder encontrar espacios y hacerles daño. Su intensidad para recuperar la pelota y salir de contragolpe también generó peligro y creo que nos comportamos bien en esa faceta", dijo desde el Riyadh Air Metropolitano.

Luego indicó que "el 1-0 fue una buena transición ofensiva para un gol con un control de Julián que no era fácil y que él hizo lo que sabe hacer". "En el segundo tiempo estuvimos más cerca del partido que queríamos hacer", añadió. "Ellos se hundían mucho más porque es verdad que estaban más cansados y llegó el 2-0", apuntó el técnico colchonero.

"Después llegó la falta que podíamos haber evitado", aludió Simeone a la acción del 2-1 provisional. "Entramos en ese tiempo peligroso que podía ser 2-2, podía ser 3-1... y por suerte fue 3-1", respiró aliviado.

Por otra parte, analizó a su hijo Giuliano. "Está con mucha más seguridad, mucha más confianza. Pero es que es joven, está en un proceso de aprendizaje y quiere más, y para llegar a ese lugar necesita trabajo, humildad y seguir en la misma línea en la cual está", avisó el 'Cholo'.

Respecto a Robin Le Normand, que sufrió una hiperextensión en su rodilla izquierda durante la primera mitad del encuentro, Simeone evitó alarmas. "Lo vi bien y mañana seguramente le harán pruebas. Esperamos que sea lo menos grave posible", se aventuró el 'Cholo' a decir.

Otro nombre por el que le preguntaron fue Pablo Barrios. "Me da lo que se ve. Es un chico que cada día crece más, tiene margen de mejora, aspira a más también y es muy importante para nosotros, es intenso, que ataca defiende, que recupera pelota, que te la quita, etc. Hay que cuidarlo y él no tiene que escuchar todo esto que hablamos de él para que siga manteniendo esa humildad que tiene", bromeó Simeone.

Igualmente Alexander Sorloth acaparó protagonismo. "Me encantó igual que el otro día. Igual que me encantó Conor [Gallagher] también como entró, me encantó José [Giménez] que frío tuvo que entrar. En esto de Alex, cuando él rompe los espacios y tiene esa valentía para atacar, es muy potente, muy fuerte. Lo ha hecho muy bien y me pone contento por él y porque lo necesitamos en su mejor versión", respondió Simeone.

"Por suerte en el tramo final, después del 2-1, era normal que el equipo necesitara del apoyo de nuestra gente, como viene siendo habitual. Por suerte pudimos encontrar una transición en el flanco con Almada", concluyó hablando de cómo había cuajado el 3-1 de Marcos Llorente.