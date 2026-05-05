'Cholo' Simeone: "A la gente no le alcanza con llegar a la semifinal"

Archivo - October 21, 2025, London, England, United Kingdom: Atletico de Madrid manager Diego Pablo Simeone during the UEFA Champions League match between Arsenal and AtlĂtico de Madrid at Emirates Stadium in London, England - Europa Press/Contacto/Alexander Canillas - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado que "a la gente no le alcanza con llegar a la semifinal" de la Liga de Campeones, resignado por su eliminación en esa ronda frente al Arsenal FC tras su derrota de este martes por 1-0 en el partido de vuelta en Londres.

En su rueda de prensa después de acabar el partido, el 'Cholo' Simeone reflexionó sobre sus 14 años dirigiendo el banquillo colchonero. "Me da una realidad que es la realidad del Atlético de Madrid como club. Desde todos los aspectos es un club en Europa reconocido y en el mundo reconocido como no lo era anteriormente. Pero la gente quiere ganar, a la gente no le alcanza con llegar a la semifinal", apostilló amargamente.

"Si quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar, empezando porque fue contundente en la situación que tuvo en el primer tiempo y es duro de pasar. Ahora, vos me preguntás qué siento; y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene", indicó el técnico argentino desde el Emirates Stadium.

"En el primer partido pudimos haberlo ganado en el segundo tiempo, no fuimos los contundentes que las situaciones pedían. Hoy en el segundo tiempo mejoramos muchísimo lo que estábamos haciendo en el primero, que era muy bien defensivamente, pero muy poco ofensivamente", admitió.

"Y en el segundo tiempo evolucionamos en esa parcela también, teniendo situaciones, alguna situación que nos pudo favorecer, que esta vez no nos favoreció, y llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos a un lugar a competir con un equipo que tiene un poderío increíble, que es la realidad, y nosotros con nuestras armas competimos muy bien", recalcó.

Luego abogó por "aceptar el lugar" que tiene y mandó "agradecimiento" a su afición y su plantilla. "Agradecimiento para nuestros jugadores porque la verdad que me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. Porque habíamos dicho en la pretemporada, cuando hicieron la presentación en el estadio y tuve que decir unas palabras, dije que íbamos a competir. Y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, es verdad, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar", se consoló el técnico rojiblanco.

Además, Simeone fue preguntado por la actuación arbitral. "Me voy a quedar en algo muy fácil y muy simple como la jugada sobre Griezmann. La verdad que es muy evidente, y todos entendíamos que había sido 'fault', como el árbitro dijo, de Marc [Pubill] sobre un jugador de ellos. La verdad que habíamos todos pensado que el árbitro había acertado en esa situación. No me voy a detener ahí, porque sería excusarnos y la verdad que no tengo ganas de excusarme en nada", se limitó a contestar.

Tampoco valoró el bronco tiempo de descuento. "Es parte del fútbol. Somos todos conscientes de que cuando llegamos a esos minutos, todos lo queremos que el tiempo... Mejor dicho, todos queremos que el tiempo pase rápido. Creo que el trabajo de Arteta en el Arsenal es increíble. Muchos años buscando esta posibilidad de llegar a la final de la Champions, de ganar la Liga, y tienen un poderío económico que va relacionado con el trabajo y lo puedan representar. Y la verdad que estoy muy contento por ellos porque, la verdad, se lo merecen. Vienen año tras año trabajando muy bien. Y el trabajo paga", subrayó acerca del entrenador 'gunner'.

Por otra parte, elogió a vacas sagradas como Antoine Griezmann y el capitán Koke Resurrección. "Un agradecimiento, un agradecimiento total. Hemos competido, ya sea con el Barcelona en cuartos de final y en semifinales con el Arsenal, increíblemente. Y eso por el esfuerzo de ellos. Lo de Antoine... Ojalá que nuestra gente en estos partidos que nos quedan en casa le devuelvan ese afecto que se ha ganado", vaticinó.

"Lo de Koke fue increíble, un máster de cómo jugar a la pelota con personalidad, jerarquía, talento y con la edad que tiene. La verdad que agradecido al esfuerzo. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten, etc. Sí, queremos ganar, claro que queremos ganar, somos los primeros que queremos ganar; pero bueno, no nos alcanza", zanjó.