'Cholo' Simeone: "Necesitamos a todos y cuanta más gente involucrada tengamos, siempre es mejor"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que necesita "a todos" sus pupilos, recalcando la importancia de que la plantilla esté "involucrada" y reiterando su "respeto" hacia el Levante UD, su próximo rival en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, ya que "tiene gente muy rápida".

"Está claro que los chicos juegan al fútbol y tienen la necesidad de querer jugar. Es lógico y así tiene que ser. Cada vez que alguien llega a un equipo, va a ayudar a mejorar y ser mejor equipo. Para eso necesitamos a todos y cuanta más gente involucrada tengamos, siempre es mejor", aseguró este viernes el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.

Cuestionado sobre los goles marcados por suplentes, el entrenador argentino opinó que es algo que "habla muy bien de la preparación" que tienen "a nivel mental". "Es la parte más importante de los chicos que les toca no empezar el partido. Ojalá podamos seguir sosteniéndolo, porque para nosotros, sin ninguna duda, el equipo somos todos", replicó.

En referencia a los enfados recientes de Vinícius Júnior, extremo del Real Madrid, y de Iván Balliu, lateral derecho del Rayo Vallecano, Simeone indicó que "han existido siempre y seguirán existiendo", aunque siempre dentro del "respeto que tengan sobre sus entrenadores y su club". "Es parte de la gestión que los entrenadores necesitamos tener", agregó.

El técnico colchonero se centró en ese partido ante el Levante, que es "un equipo que trabaja bien en la parte defensiva". "De visitante han sacado partidos importantes adelante. Tienen gente muy rápida de mitad de cancha hacia adelante y no me imagino otro partido de los que hemos visto en sus visitas fuera de su estadio. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", argumentó.

El 'Cholo' apuntó que "no hay partidos simples" y puso de ejemplo el empate del FC Barcelona en Brujas (3-3) y la derrota del Villarreal en Chipre contra el Pafos (1-0) en la reciente jornada de Liga de Campeones. "Está en la mentalidad de cada equipo, de como juega su partido. El fútbol es maravilloso por esto. Te encuentras con dificultades y aquellos equipos que logran ser estables a nivel mental, está claro que son más fuertes que los demás", expuso.

Luego dijo que Dávid Hancko "puede hacerlo muy bien" tanto de lateral como de central. "Puede ser un tercer central muchas veces cuando nos toca jugar con cinco para atacar o para defender. Creo que de distintas maneras, con su características, nos aporta muchas cosas", describió sobre el eslovaco.

En referencia al español Marc Pubill, consideró que "está preparado" para jugar por su trabajo diario y su compromiso en los entrenamientos. "No ha participado mucho, pero contra el Rayo Vallecano lo hizo muy bien, con mucha tranquilidad. Tengo el respeto a su trabajo y espero que cuando le toque jugar lo haga en consecuencia de cómo está trabajando", subrayó.

Por último, también comentó la situación de Julián Álvarez, fuera de los nominados al premio The Best de la FIFA. "No soy el que toma decisiones de si está o no está. Para nosotros es un jugador importantísimo, seguramente uno de los mejores delanteros del mundo. Lo tenemos nosotros, lo tenemos que cuidar y ojalá que nos siga dando todo lo que nos está dando, que es un montón", concluyó sobre su compatriota.