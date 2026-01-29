'Cholo' Simeone: "No encuentro en qué exigirle y pedirle más a los futbolistas"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Atletico de Madrid and FK Bodo/Glimt at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 28, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, admitió este miércoles que "no" encuentra en qué sentido "exigirle o pedirle más" a sus jugadores, tras perder por 1-2 ante el Bodo/Glimt, porque respondieron a su juicio "muy bien" a pesar de esa derrota en la octava y última jornada de la liguilla en la Liga de Campeones, ya que "están dando el máximo".

"Lo dimos todo. Al menos no encuentro en qué exigirle y pedirle más a los futbolistas. Están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo como lo están haciendo", aseguró el técnico argentino en la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano tras caer ante los noruegos.

Así, el 'Cholo' Simeone felicitó al rival por el "buen trabajo" y lamentó no haber sabido evitar "sus transiciones peligrosas y su manera de defender grupalmente muy bien". "Pese a su trabajo, nosotros en el primer tiempo pudimos haber hecho algún gol más por las situaciones que generamos y no fuimos concretos en el momento en que pudimos hacerlo", aseveró.

"Después en el segundo tiempo apareció el empate y nos encontramos con un partido que habíamos hecho mérito para estar en ventaja y estábamos en desventaja. Pese a eso, seguimos trabajando, buscando distintas maneras de poder probar a hacer un gol. Está claro que ese gol no llegó. Felicitar al rival y prepararnos para el próximo partido", reiteró Simeone.

Luego valoró cómo habían despedido varios aficionados con pitos a su equipo tras la inesperada derrota. "El hincha tiene siempre la posibilidad de expresarse como lo siente y nosotros trabajar por ello para dar lo mejor para el equipo y para el club", explicó en la línea de que "el único arreglo es seguir generando situaciones y dar confianza al equipo".

"Nuestra gente siempre está alentando continuamente al equipo para que podamos dar el máximo y creo que no hay otro camino. El camino que estamos recorriendo es bueno y necesitamos obviamente mantenerlo y estar firmes en lo que va a venir por delante porque hay un montón de cosas importantes", señaló.

El Atlético no se metió en el top 8 por los resultados en sus dos últimas citas. "Sinceramente, de estos dos últimos partidos me quedé más decepcionado en Galatasaray, porque hicimos un partido bárbaro, merecimos ganar, hicimos todos los méritos para poder ganar el partido, sobre todo en ese primer tiempo. Y ahí sí que me quedé decepcionado", reconoció.

"Hoy no, hoy veníamos de jugar hace tres días. El equipo respondió muy bien en todos los sentidos. No tengo nada para reprochar a mi equipo, al contrario, creo que están dando el máximo absolutamente todos. Y bueno, con este mismo empuje, con esta misma humildad y seguridad en lo que hacemos, no tengo duda que van a llegar los resultados que queremos de cara hacia adelante", comentó Simeone al respecto.

Finalmente, repitió que desde la entidad se está trabajando para tener alguna incorporación en este mercado invernal de fichajes. "Estamos trabajando, como bien lo saben ustedes, de cara a lo que podamos traer y esperemos estos días, que no queda mucho. Así que hay que hablar poco y esperar que pase algo o no", zanjó en alusión a la labor de Mateu Alemany. .