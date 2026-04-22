'Cholo' Simeone: "Siempre soy optimista de cara a lo que va a venir"

Diego Pablo Simeone of Atletico de Madrid reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Atletico de Madrid at Estadio Manuel Martinez Valero on April 22, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha definido como "optimista de cara a lo que va a venir", pese a su derrota por 3-2 ante el Elche CF en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, habiendo prolongado los colchoneros su depresión tras escapárseles recientemente el título de la Copa del Rey Mapfre.

"Siempre soy optimista de cara a lo que va a venir. Está claro que tenemos futbolistas muy importantes, confío en ellos absolutamente, sé que van a sortear todas estas situaciones que estamos atravesando y confío absolutamente en mis futbolistas", dijo el 'Cholo' Simeone este miércoles en rueda de prensa desde el Estadio Martínez Valero.

"Creo que el partido lo comenzamos bien, estaba yendo por el lugar donde creíamos que podíamos competir muy bien. Apareció la expulsión, los 10 que quedaron en campo compitieron muy bien y dimos todo para poder al menos llevarnos un punto. Pero el equipo no pudo ganar y la responsabilidad de todo lo que le ha sucedido al equipo es mía", apuntó.

Luego se congratuló por el regreso de Pablo Barrios tras su lesión. "Era importante que se empiece a sentir el jugador de fútbol. Pasó muchísimos días lesionado, la verdad que fueron demasiados. Pero bueno, hoy está volviendo, ya se sintió mejor, terminó bien el partido. De lo poco positivo, lo de él, que está bien", resumió el técnico colchonero.

Por último, sobre Rodrigo Mendoza indicó que tiene "mucho crecimiento por delante" porque cuanto con "ganas de progresar". "Es un chico con personalidad, con mucha intensidad en su juego, con calidad. Obviamente el tiempo le dará la posibilidad de demostrar todo esto que estamos hablando", concluyó un alicaído Simeone.