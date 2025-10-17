'Cholo' Simeone: "Son compatibles casi todos los futbolistas que tenemos"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha opinado que "son compatibles casi todos los futbolistas" que tiene en su plantilla de este curso 2025/26, a colación del regreso de Thiago Almada tras haber superado una lesión y su posible compatibilidad con Nico González y con Álex Baena de cara al partido de este sábado frente al CA Osasuna.

"Yo creo que son compatibles casi todos los futbolistas que tenemos. Thiago puede jugar de doble medio, como lo ha hecho en Francia y como lo ha hecho también en Brasil. Puede jugar de interno izquierdo, puede jugar de banda izquierdo, puede jugar de banda derecho; ahí ha jugado menos, pero creo que también lo puede hacer, y puede jugar de segundo delantero", describió a Almada en la víspera de la jornada 9 en LaLiga EA Sports.

"Son las características que tiene. Las necesitamos porque son futbolistas que tienen una visión de juego especial y esos pases que ellos encuentran, hay pocos que los ven y necesitamos mucho de él, de ese tipo de jugadas que necesitamos. ¿Cuándo? Cuando le toque: 10, 90, 60 o 5", aludió el 'Cholo' al número de minutos que podría dar a su compatriota.

Así, el técnico argentino repasó la actualidad colchonera después del parón por selecciones. "Con los chicos que se quedaron acá a trabajar, la verdad que hicieron una buena semana e hicimos el partido que ustedes vieron ahí en Libia con el Inter, que nos vino muy bien también para seguir la línea de juego que veníamos teniendo. Y bueno, hoy va a ser el primer día que nos juntamos todos, así que valoraremos un poco cómo están. Iremos probando alguna situación y seguro que mañana resolveremos quiénes son los que empezarán", señaló Simeone al respecto de su plantel.

Luego durante su rueda de prensa le preguntaron por el fichaje de Mateu Alemany para los despachos del club. "No puedo abrir ningún comentario porque no lo conozco. Recién nos hemos conocido el otro día. Y bueno, a partir del trabajo que recorramos juntos, podré opinar más adelante. Entiendo que todos los que vengan a ayudarnos para mejorar al club, y al equipo sobre todo, bienvenidos sean. Así que desearle lo mejor, porque lo mejor de él será lo mejor que nos pase a todos", contestó el 'Cholo'.

Tampoco valoró los elogios de Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, a un Atlético de altibajos en este arranque de Primera División. "No opino de las opiniones de mis compañeros de trabajo o de cualquier persona, es una opinión personal. Entiendo que el equipo está trabajando bien, seguimos sumando cosas positivas y cosas que necesitamos mejorar. Estamos enfocados sobre todo en las situaciones que necesitamos para ser mejores y, a partir de ahí, esperemos que se reproduzca en el juego", deseó.

Otro tema candente es el posible partido liguero a disputarse en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal CF y el FC Barcelona. "La verdad que no voy a opinar porque hasta que no lo veo, no lo creo", sentenció un Simeone que más tarde resumió sus opciones para las bandas de ataque.

"Las características de Nico [González] abarcan muchos lugares: lateral, interno, extremo, delantero, banda derecho... La verdad que tiene la capacidad de poder ofrecer distintas situaciones en su juego. Y bueno, mirando lo que el equipo necesite, buscaremos siempre empezar con lo que creemos que pueden hacer un buen partido", dijo el entrenador rojiblanco.

Igualmente fue preguntado por el italiano Matteo Ruggeri. "Si vamos viendo quién empezó el primer partido de titular a hoy, tenemos que ya decir que hubo bastantes cambios por lesiones, por amarillas, expulsión, etc. Siempre sucede algo y los chicos tienen que estar preparados para ayudar al equipo en el momento que obviamente se los llame en curso. El partido de Champions de Matteo fue muy bueno, entendíamos que tenía que empezar Hancko el partido del Celta de Vigo", explicó al respecto.

"Cuando nos expulsaron a uno, entendíamos que podía ayudarnos Galán y al mismo tiempo cuando nos empataron buscábamos en Nico intentar ganarlo con uno menos, que era más difícil. Y por ese motivo puntual, en ese partido no participó. A partir de ahora trabajó bien en el partido que se hizo ahí en Milán, como lo hizo Almada, como lo hizo Griezmann, como lo hizo Koke, como lo hizo Marc [Pubill], como lo hizo Giménez, Carlos Martín, etc. Y bueno, todos tienen opciones de ayudarnos", agregó.

No en vano, este otoño ha habido muchas lesiones en su plantilla. "La de Álex fue apendicitis; o sea, no tiene nada que ver con una lesión de fútbol. Lo que sí entendemos es que tenemos un plantel importante, que fue construido con cabeza, pensando en lo que el equipo necesita y en lo que esperamos mejorar de la temporada. Poco a poco los futbolistas van encontrando su mejor versión, poco a poco vamos encontrando sociedades para que el equipo responda dentro del campo mejor", argumentó Simeone.

"Ojalá que mañana contra un equipo complicado, complejo, como siempre ha sido el Osasuna cuando ha venido a nuestro campo, podamos hacer un partido importante. Nos imaginamos un equipo duro, casi siempre en ese sistema que ha utilizado últimamente, más relacionado al cinco que al cuatro, con un delantero importante como Budimir para jugar sus basas ofensivas, con velocidad en la gente que lo acompaña cercano a él. Y bueno, esperemos mañana estar con nuestra gente nuevamente cerca, que los necesitamos, y hacernos fuertes en casa para ir progresando cuando nos toque fuera", concluyó el técnico colchonero en su rueda de prensa.