'Cholo' Simeone, tras sustituir pronto a Griezmann: "Ante todo, el equipo siempre primero"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RC Celta de Vigo at Riyadh Air Metropolitano stadium on May 09, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que va "el equipo siempre primero" en sus planes, por encima de nombres clave como el de Antoine Griezmann, sustituido pronto durante su partido de este sábado en la jornada 35 de LaLiga EA Sports, saldado con derrota por 0-1 ante el RC Celta de Vigo.
"Entiendo todo, pero yo pienso siempre en el equipo", respondió el Simeone en rueda de prensa tras ser preguntado por la cara de Griezmann al ser cambiado. "Ante todo, el equipo siempre primero. Entendía de que él había dado todo y que posiblemente con el cambio que hacíamos podíamos generar más cosas, que al final no sucedieron. Pero bueno era la intención", explicó el 'Cholo' desde el Riyadh Air Metropolitano.
"El momento está claro que no es positivo porque otra vez el equipo creo que tuvo tres situaciones en el primer tiempo bastante importantes, tres en el segundo tiempo y no pudo concretar ninguna. Ellos fueron contundentes aprovecharon la verdad que definió muy bien Borja; mucha calidad, con mucha frialdad", aludió al golazo de Borja Iglesias.
"Yo creo que en este momento hay que gestionar, más que nada, porque los jugadores han hecho una temporada importante en Liga llegando al objetivo que normalmente tiene el club, que es estar en Champions. Competimos muy bien en Champions, haciendo la verdad que un papel mejor de lo que se esperaba, y en la Copa del Rey llegamos hasta donde se puede llegar: los penales", resumió sobre el agridulce curso colchonero.
"La verdad que en este momento a los futbolistas no tengo para decirle absolutamente nada. Solamente gestionar el momento, terminar de la mejor manera que podamos y hablar con ellos, agradecerles todo el esfuerzo que han hecho y vienen haciendo toda la temporada", insistió.
"Cuando uno sale a jugar, no quiere perder nunca. Competiremos como hemos competido siempre, como competimos hoy el partido. Lo pudimos haber ganado si hubiéramos sido más contundentes. No fuimos contundentes, estamos en ese momento de que las cosas no son a favor como cuando empezó la Liga, que era un desastre", recordó Simeone.
"¿Se acuerdan que todos hablaban y que era un equipo que no respondía a la situación? Después cambió todo, el proceso fue diferente y se compitió bien en Champions, se compitió bien en Copa del Rey y en Liga mantenemos siempre esa posibilidad de estar en Champions otro año más. Y repito: gestión, estar cerca de ellos porque vienen de hacer esfuerzos increíbles", repitió su plan de cara al inminente final de campaña.
Luego abogó de nuevo por "gestionar el momento, como no nos toca gestionar otros momentos diferentes". "Éste es uno importante porque el objetivo del club ya se cumplió. La Liga no la vamos a ganar; en la Champions competimos muy bien, pero no vamos a jugar la final; en la final de la Copa del Rey competimos muy bien, pero no la ganamos. Hay que gestionar, son personas y estos tres partidos intentaremos con ellos dar siempre lo mejor de nosotros, como lo hemos dado hoy", subrayó.
"El equipo jugó bien, pero evidentemente perdió; y cuando perdés, está claro que esa energía parecería que se baja. No tengo duda de que los chicos tienen la posibilidad de participar en estos tres partidos que tengamos y buscaremos generar en el equipo esa situación", contestó Simeone sobre una mayor participación de los canteranos en el futuro.
"Es verdad que tenemos algunos chicos que van a estar de baja y tendremos que compensar con algunos de estos, que seguramente vendrán con una ilusión, con entusiasmo, con lo que siempre tiene un joven cuando tiene la posibilidad de participar en el primer año", concluyó.