'Cholo' Simeone valora sus 700 partidos en el Atlético: "Le he quitado minutos a mi familia, muchos"

03 November 2024, Spain, Madrid: Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico Madrid seen sitting on the bench, during the Spanish Primera Division soccer match between Atletico Madrid and UD Las Palmas at Riyadh Air Metropolitano Stadium. Photo: Alberto G - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

El entrenador argentino Diego Pablo Simeone ha admitido haberle "quitado minutos" a los componentes de su familia, en concreto "muchos", debido a sus 700 partidos como técnico del Atlético de Madrid, efeméride celebrada este sábado con un ajustado triunfo por 2-1 frente al Deportivo Alavés durante la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

"Se me pasan un montón de cosas en la cabeza. Evidentemente 700 partidos nunca lo imaginé. Soy un afortunado absoluto en todo, me ha acompañado un cuerpo técnico que hoy ya solo quedó Pablo [Vercellone] desde el inicio y soy un agradecido a todos ellos. Soy un agradecido enormemente a los futbolistas que recorrieron todo este camino, que me permitieron poder transmitir dentro del campo una idea y una forma de vivir la vida y de vivir este juego", comentó el 'Cholo' Simeone desde la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano.

"Y ni que hablar a Miguel Ángel [Gil Marín] y a Enrique [Cerezo] por haberme sostenido en todo este tiempo en los buenos momentos, en algún momento de dificultad que siempre apareció. A nuestra gente porque, desde que llegué, ya de jugador, siempre lo dije, sentí un grandísimo respeto y eso no tiene precio. Y después, sin lugar a dudas, también a mi familia, porque le he quitado minutos a mi familia, muchos", dijo conteniendo la emoción delante de los periodistas.

Respecto al duelo contra el Alavés, fue preguntado qué pensó cuando Alexander Sorloth recibía el balón en el preludio del 2-1. "Que podía ser gol. ¿Por qué? Porque es un futbolista que nos tiene acostumbrados a ese tipo de movimientos. Justamente en el día de ayer habíamos tenido en la noche una charla larga y muy linda con él, desde el lugar que tiene dentro del equipo y de la importancia que nosotros le damos a todos los minutos que juegue, ya sean 30, 40, 25, 60 o 70", reflexionó.

No en vano, señaló que el delantero noruego "es muy importante" para él y su 'staff' técnico. "Ante un desmarque muy bueno y una visión de juego de De Paul increíble, apareció un golazo para cerrar un partido que se había complicado y que se había puesto raro en el primer tiempo con el penal este que nunca terminamos de interpretar, la mano casual, intencional o no intencional que nos toca a nosotros primero", opinó.

"El Alavés se cerró muy bien, trató de trabajar un partido del orden en lo defensivo con mucho trabajo. Así y todo, tuvimos una de Llorente, otra de Lino más clara que pegó en el travesaño... Nos fuimos al descanso y creo que ahí el equipo siguió mejorando el paso, teniendo más agresividad, más intención, más peso en el área, más decisión en los carriles, y eso nos generó empezar a tener más peligro, a estar más cerca de ganar el partido", argumentó el entrenador colchonero.

"Apareció la de Lenglet, apareció la de Giuliano que saca muy bien el portero, apareció el penal, que también es penal o no es penal... La pelota parecería que iba para la portería. Entonces se entiende que, si va para la portería, puede ser gol y puede ser penal. Y bueno, después lo que expliqué al principio, una jugada hermosa, finalizada de la mejor manera por Sorloth", insistió sobre el futbolista noruego.

Luego Simeone contó cómo se plantea mejorar. "No creo que en la vida te levantes un día más a la mañana sin querer seguir creciendo. Nosotros siempre estamos en esa búsqueda también. Yo siempre digo lo mismo, que cuando uno habla de la defensa, parecería que tenemos que nombrar a los centrales, a los laterales, a los medios, al portero, etc., y yo creo que el equipo está trabajando muy bien en bloque, ha generado en este último tiempo más fortaleza de lo que obviamente siempre pudimos hacernos fuerte a partir de esa situación", afirmó el 'Cholo'.

"Hoy en el segundo tiempo, jugar todo el segundo tiempo con ese 1-0 abajo no era fácil para sostener al equipo y permitirle atacar. El equipo lo hizo bien, trabajó muy bien a la pérdida de la pelota, no le dio casi posibilidades a la vez de sacar algún contragolpe que nos genere peligro y siguió atacando. Eso depende del trabajo colectivo y bueno, tenemos que seguir buscando mejorar también en eso porque eso nos da esa primera parte que después nos hace crecer y llevarnos algún partido", avisó el técnico de un Atleti con inercia positiva.

Él es la clave de bóveda del club rojiblanco, sobre todo con 700 partidos a sus espaldas dirigiendo el banquillo. "Difícil decir uno. Me viene el de la Copa del Rey en el Bernabéu. Después de 14 años que no le ganábamos al Real Madrid, jugar la final en el Bernabéu; donde dijeron que es mejor jugar en el Bernabéu porque entraba más gente, pero se olvidaron que jugaban de local ellos y así todos empezamos perdiendo, pudimos empatar y, bueno, rompimos una situación que se hacía dura para nuestros aficionados, para nuestra gente", rememoró.

"Creo que ése fue un poco un quiebre que nos dio esa visión de decir: 'Cuidado, cuidado... que se puede'", apostilló. "Trato de siempre seguir la línea que creo que pueda rendir mejor en cada inicio del partido, pero no me centro solamente en el inicio del partido, me centro en lo que puede pasar durante los 90 minutos y dentro de los 90 minutos me imagino como un juego de cartas. Necesito cartas porque sin cartas no puedo jugar a un juego de cartas", añadió al respecto del Alavés.

"Y, evidentemente, el tener la posibilidad de gestionar cierto tipo de futbolistas, más allá de que ellos puedan estar más contentos o menos contentos, a nosotros nos hace ser importantes cuando cada uno de los que está en la plantilla sabe su realidad. ¿Cuál es la realidad? 15 minutos, 10 minutos, 60 minutos, 90 minutos... Ser importante", indicó.

Por último, hizo una valoración sobre sí mismo después de estos 700 encuentros como entreandor del Atleti. "Los que me ven a mí tendrían que decir si cambié o no. Seguramente las personas no somos las mismas durante 13 años. Yo llevo 13 años acá. Evidentemente, seguramente algo habré cambiado. Pero sigo siendo noble, sigo siendo frontal y sigo siendo muy claro con lo que quiero", concluyó el 'Cholo' Simeone.