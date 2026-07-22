Chourraut, Sorribes, Travé y Echaniz avanzan a semifinales en el Mundial de eslalon de Oklahoma

Maialen Chourraut - RFEP

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los palistas españoles Maialen Chourraut, Laia Sorribes, Miquel Travé y Pau Echaniz han logrado este martes el pase a semifinales en kayak eslalon durante la segunda jornada del Campeonato del Mundo de eslalon, que se está disputando en Oklahoma City (Estados Unidos).

La triple medallista olímpica Maialen Chourraut firmó el séptimo mejor tiempo del día (92.34) en las mangas clasificatorias del K1 femenino, mientras que Laia Sorribes aseguró la última plaza de acceso directo con la 28ª posición (96.62). Por contra, Leire Goñi, tras su gran actuación en el Mundial junior y Sub-23, no logró meterse entre las mejores del mundo en un exigente recorrido.

En el cuadro masculino, Miquel Travé selló una bajada sin penalizaciones para meterse en semifinales como 20º clasificado (83.32), acompañado por Pau Echaniz, bronce en París 2024, en la 27ª plaza (83.80 segundos). David Llorente, que el lunes se colgó la medalla de bronce en la contrarreloj individual de kayak cross, se quedó fuera de las semifinales debido a un toque.

En patrullas, el trío femenino integrado por Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Leire Goñi completó un recorrido muy competitivo en tiempo, pero terminó cediendo plazas debido a cuatro segundos de penalización por toques en puerta. Así, terminó en la séptima posición global con un registro final de 104.68 segundos, mientras Australia se coronaba campeona del mundo.

Por su parte, el conjunto masculino formado por Pau Echaniz, Miquel Travé y David Llorente lamentó una acumulación de seis segundos de penalización que elevó su marca definitiva hasta los 100.20 segundos, relegándolos a la 13ª plaza final de una clasificación que lideró Eslovenia.

Este miércoles, será el turno de las canoas, tanto masculinas como femeninas, con Nuria Vilarrubla y Miren Lazkano entre las mujeres y Miquel Travé y Oier Díaz en la categoría masculina.