Christian Wück: "En la Eurocopa nos faltó eficacia, tenemos el trofeo en nuestras manos"

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador femenino de fútbol de Alemania, Christian Wück, destacó el ánimo de sus jugadoras por ver la Liga de Naciones en sus "manos" antes de la final a doble partido contra España, rival que les apeó de semifinales de la última Eurocopa, donde les "faltó eficacia", sin dejar de ser "consistentes en defensa".

"Sin duda, estamos con ganas de final. Se nota que algo está en juego. Queremos coronar el camino que iniciamos con el empate en Países Bajos y ahora tenemos el trofeo en nuestras manos", dijo en la rueda de prensa que recoge la web oficial de la Federación de Alemania, previa al duelo en el Fritz-Walter-Stadion.

El preparador alemán fue preguntado por las lecciones aprendidas del pasado verano en la EURO. "Necesitamos ser consistentes en defensa, mantenernos muy compactos y no dejar que se abran a los espacios para su juego de pases cortos. Si demostramos la eficacia que mostramos contra Francia recientemente, podemos marcar un par de goles. Quizás eso es lo que nos faltó en la Eurocopa", confesó.

Además, Wück apuntó que el formato a doble partido no les aparta de la idea de tratar de sacar lo máximo este viernes. "Queremos sentar las bases mañana y asegurarnos de que podamos canalizar la energía del público al campo y devolver algo a la afición", dijo.

Por oro lado, el seleccionador alemán explicó las dudas con Ann-Katrin Berger. "Esperaremos al último entrenamiento y mañana por la mañana decidiremos si se siente preparada para jugar una final como esta. Ayer estuvo sola en el campo con el entrenador de porteros, y debemos tener en cuenta que tuvo un viaje agotador. Debemos considerar todos estos aspectos", afirmó.

Wück fue preguntado por los posibles cambios con Sonia Bermúdez como seleccionadora de España. "Cada seleccionador tiene su propio estilo. Hemos visto dos o tres cambios en la selección española en comparación con la Eurocopa, empezando solo por la plantilla. Pero en general, se mantienen fieles a sí mismos, buscando tener mucha posesión, jugar un partido dominante y avanzar con pases cortos. Su estilo de juego no ha cambiado mucho", terminó.