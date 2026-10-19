Chueca: "Ibercaja Romareda pronto será una realidad y permitirá que podamos acoger el Mundial"

Acto institucional 'Reyes del Mundo'. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprovechó este su paso por Zaragoza en la gira del trofeo de la Copa del Mundo conquistada el pasado verano por la selección masculina para visitar las obras del futuro Estadio Ibercaja Romareda de la ciudad, futura sede para el Mundial de 2030.

Según informó la RFEF en nota de prensa, el presidente federativo Rafael Louzán estuvo acompañado por el seleccionador nacional Luis de la Fuente, el director de la Selección, Aitor Karanka y el secretario general federativo, Álvaro de Miguel, los que pudieron "comprobar de primera mano los espectaculares progresos de una construcción que a partir del próximo año dotará a la capital aragonesa de un recinto deportivo con capacidad para más de 40.000 espectadores con vistas a la gran cita mundialista de 2030".

En este sentido, durante su intervención en el acto institucional de la muestra itinerante 'Reyes del Mundo', que tuvo lugar en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, aseguró que la ciudad se prepara para albergar el Mundial de Fútbol de 2030 con un Ibercaja Romareda que "pronto será una realidad" y permitirá que la capital aragonesa pueda acoger esta cita internacional, pendiente de la confirmación definitiva de la FIFA.

"Nos estamos preparando para ser esta sede, que estamos esperando que pronto nos confirme FIFA y, mientras tanto, construyendo un estadio como merece la ciudad y que pueda albergar este Mundial", manifestó Chueca, que incidió en que la aspiración mundialista no es nueva y responde al trabajo desarrollado durante los últimos años. "En Zaragoza estamos muy comprometidos desde hace muchos años para que la ciudad sea una sede del Mundial 2030", recordó, antes de subrayar que la ciudad se mantiene a la espera de una confirmación definitiva por parte de la FIFA.

Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, agradeció al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza su implicación con el proyecto y las inversiones previstas para renovar el estadio, incidiendo en que el ya demolido campo de La Romareda necesitaba una transformación.

"El estadio no daba para más, era imprescindible esa actuación", opinó Louzán, enfatizando en que la renovación constituye una inversión acertada, tanto por las necesidades deportivas como por las posibilidades que ofrece el recinto para otros acontecimientos.

Además, resaltó la ubicación del campo, en el centro de Zaragoza, como uno de los elementos que refuerzan su potencial. "Creo que es una inversión acertadísima no solo para la práctica del fútbol, sino que está en pleno corazón de la ciudad y puede albergar grandísimos eventos ahí en ese espacio", apuntó.

Louzán recordó igualmente que será España el país que asumirá el mayor peso organizativo de esta próxima Copa del Mundo y defendió la importancia de que las ciudades implicadas dispongan de unas instalaciones adecuadas.

INVERSIÓN DEPORTIVA EN LAS TRES PROVINCIAS

Más allá de la capital aragonesa, el presidente de la RFEF remarcó el compromiso de las instituciones con las instalaciones deportivas de toda la comunidad autónoma, tanto para los equipos profesionales como para el fútbol base.

El dirigente advirtió que contar con instalaciones adecuadas es una necesidad para facilitar la práctica deportiva y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones. "Qué mejor garantía le podemos ofrecer a la sociedad de hoy y a la que viene a partir de ya, pues que tengan instalaciones para la práctica deportiva", señaló, al tiempo que subrayó la apuesta de Aragón por el deporte.

Por último, Louzán también mostró su deseo de que el Real Zaragoza regrese cuanto antes al fútbol profesional tras su descenso el año pasado a la Primera RFEF. "Ojalá más pronto que tarde que vuelva a su sitio natural, que es estar en el fútbol profesional y, si puede ser en Primera División, mejor que mejor", concluyó, antes de desear también éxitos al Huesca y al Teruel.

Además, Louzán, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se reunieron en la sede regional y celebraron un homenaje al joven árbitro local Yago García Aparicio, quien hace unas semanas fue agredido durante un partido en la localidad de Pina de Ebro, y que recibió una camiseta personalizada de la selección.