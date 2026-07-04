Chus Mateo: "Hugo González ha tenido un impacto extraordinario en la NBA"

Chus Mateo, head coach of Spain, attends an interview for Europa Press ahead the 2027 Basket World Cup qualifier against Denmark at Caja Magica on July 01, 2026 in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, celebra la gran cantidad de jugadores jóvenes españoles "de una calidad enorme" que están sobresaliendo en la actualidad y con los que espera formar un equipo de nivel mirando al futuro porque "no se pueden conseguir resultados "de la noche a la mañana", y tiene claro que uno de ellos, Hugo González, al que tuvo en el Real Madrid, "ha tenido un impacto extraordinario en la NBA".

"Hugo ha tenido un impacto extraordinario en la NBA, en los minutos que ha jugado, independientemente que hayan sido más o menos, pero siempre con protagonismo, con impacto defensivo y ofensivo, ha sido un jugador que ha crecido, obviamente, y esto es parte de un proceso", recalcó Chus Mateo en una entrevista con Europa Press durante la concentración del equipo en Madrid.

En este sentido, "el proceso" de otro joven como Aday Mara, elegido el número 12 del 'draft' de la NBA por los Oklahoma City Thunder, es uno diferente tras pasar por la Universidad de UCLA, donde apenas tuvo protagonismo, para luego "destacar y brillar en Michigan, y ser campeón de la NCAA", algo que "hace tiempo parecía una quimera".

"Es importante pensar que los dos van a ser parte del futuro del baloncesto nacional, junto con muchos otros que están tratando de romper barreras como Mario Saint-Supéry, Álvaro Cárdenas, Jaime Pradilla, Usman Garuba, Eli John Ndiaye, Santi Aldama, Baba Miller o Sergio de Larrea", remarcó.

Chus Mateo tiene claro que "hay jugadores de una calidad enorme" y por este motivo deben ser "optimistas" y estar "ilusionados". "Pero también tenemos que tener los pies en el suelo y saber que va a costar un tiempo. Ojalá dejemos preparado muy bien el camino para que sea Chus Mateo el que lleve adelante a todos estos jugadores o sea cualquier otro seleccionador", subrayó.

Por este motivo, el madrileño pide que "realmente se haga un buen trabajo" y que estos jugadores "se vayan formando juntos también", deseando que en la ventana de agosto les pueda tener. "Y que todos ellos puedan también equivocarse juntos, perder juntos y ganar juntos, y eso es lo que van haciendo los equipos, la cocción un poco a fuego lento de todos estos proyectos", apuntó.

"No se puede conseguir resultados con gente tan joven de la noche a la mañana. Todavía les queda mucho por aprender, sin duda ninguna, pero la ilusión la tenemos todos porque son muy buenos jugadores", sentenció al respecto el seleccionador.

Y, por encima de todo, le gusta "tener jugadores que jueguen, indistintamente de dónde" y, en este sentido, no olvida que "obviamente, la NBA es probablemente el mejor nivel". "Pero me gustaría que jugaran más también en Liga Endesa, aunque cada uno hace un poco su camino y Álvaro Cárdenas es un ejemplo. Ha tenido que irse a República Checa, a Estados Unidos, a Grecia, ha sido repescado por el Valencia Basket y ahora está demostrando el buen nivel que tiene. Eso demuestra en muchas ocasiones que no hay un solo camino para llegar. Lo único que quiero es que se formen y tengan minutos, que a veces no es fácil aquí", remarcó el madrileño.

Este sabe que un problema es "la exigencia que tienen muchas veces los entrenadores de obtener resultados inmediatos. En ocasiones es ciertamente injusto, pero hay que aceptarlo y el que lo acepta sabe que en ocasiones no es fácil apostar por gente joven y es más fácil apostar por resultados inmediatos de un jugador veterano que conoce una liga. La paciencia puede durar tres meses en un momento determinado", reflexionó.

NO PERDER DE VISTA A LOS JÓVENES EN ESTADOS UNIDOS

Por último, Chus Mateo también se refirió al campo de entrenamiento de seguimiento con jóvenes talentos del baloncesto español que están fuera del país y que llevó a cabo en Madrid en mayo. "Creo que es nuestra responsabilidad y que nos corresponde ahora hacer ese trabajo. El escenario ha cambiado, hay muchos jugadores jóvenes que ahora deciden no formarse de una manera completa aquí, sino que se empiezan a formar aquí y acaban formándose en otros entornos distintos", comentó.

El seleccionador no esconde que cada jugador "elige su camino". "Y es absolutamente lícito que cada uno pueda decidir dónde hacer su baloncesto y es obvio que nosotros tendremos que acercarnos a ello", advirtió al respecto.

"No quiero perder la posibilidad de tener controlados a todos los jugadores españoles que pueda, porque eso significa que estaremos pendientes de si hay algún jugador que realmente destaca y es prioritario que esté con la Absoluta, llamarle. Es nuestro trabajo y responsabilidad, y estoy encantado de que los chicos también sientan la ilusión que sienten el seleccionador y la federación de tenerles cerca", ahondó.