Chus Mateo: "No doy importancia a cómo llega cada equipo al Clásico"

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, apuntó que en el Clásico de este domingo ante el Barça en la Liga Endesa "no hay favoritos" y apuntó que "no le daría importancia a cómo llega cada equipo", a pesar de que los blancos parecen en mejor dinámica.

"Es un Clásico donde no hay favoritos. No es un partido más para ninguno de los dos equipos, es un partido diferente. Los dos anteriores te valen y sacas muchas cosas, pero son partidos diferentes y no van a parecerse a ninguno de los anteriores. Tratas de aprovechar ciertas dinámicas, pero también entender y hacer ver a los jugadores que un Clásico es totalmente distinto. Cada partido es una historia", dijo este sábado en la previa.

Mateo justificó los bajones de su equipo y también los del Barça o Baskonia por tener que compaginar la Liga Endesa con la Euroliga. "Es muy difícil compatibilizar una Liga tan dura como la de este año, con equipos que se han reforzado y están jugando muy bien. Cada año el nivel de la Liga va subiendo y te va exigiendo más", afirmó en declaraciones de rueda de prensa que recoge la web de su club.

"Compatibilizarlo con los partidos de Euroliga, que son de una gran exigencia física, y con el calendario tan duro, hace que los tres equipos que estamos en las dos competiciones podamos resentirnos. No hay casi fechas para entrenar y descansar y cada vez esto será más normal", añadió.

Por otro lado, el técnico de los blancos fue preguntado por el momento de un Barça muy irregular. "No lo pienso mucho y no le daría importancia ahora a cómo llega cada equipo. Es importante aprovechar las dinámicas pero también las encuentras en un partido o dos buenos seguidos. Hay que estar preparados y lo único que pedimos al equipo es que estemos trabajando y preparados para cuando llegue el momento importante coger la ola y aprovechar el impulso", afirmó.

"Tenemos que olvidarnos de lo que llevamos hasta ahora y lo que queda por venir. No lo miro con una vista a medio plazo, solo pienso en el presente, en el día a día", añadió, consciente de que su equipo también ha sufrido en el inicio de la temporada pero que lo importante está por llegar.

Con todo, Mateo confió en que el Madrid siga dando pasos adelante con un triunfo ante el eterno rival. "El Barcelona ataca bien pero encontramos muchos otros equipos que también lo hacen. No es una prueba definitiva. Nosotros tenemos que encontrar una línea defensiva y la estamos encontrando poco a poco. Somos uno de los equipos que menos puntos encaja, lo dicen los números. Hemos dado un paso adelante últimamente. La defensa que hagamos será importante dentro del partido. Tienen jugadores capaces de desbordar desde todas las posiciones. Son un gran equipo", afirmó.

"Me hubiera gustado no perder partidos, que hubiéramos sido más regulares. Este año no es igual que otros. Tendremos que levantarnos muchas veces, pero tengo la convicción que este camino de dificultades que estamos teniendo nos va a ayudar a ser fuertes en el momento que tengamos que competir", zanjó.