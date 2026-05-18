Chus Mateo quiere "ver y tener bajo el radar" a los jóvenes que juegan en Estados Unidos

Chus Mateo durante el campo de entrenamiento con jóvenes talentos - FEB

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, valora de forma muy positiva el campo de entrenamiento que están realizando estos días en Madrid con jugadores jóvenes que están en su mayoría en los Estados Unidos porque quieren "verles y tenerles bajo el radar", también de cara a "ampliar ese abanico" para elegir su lista para la próxima 'ventana' de clasificación para el Mundial de Catar de 2027.

La FEB decidió realizar desde el pasado viernes una concentración hasta este miércoles con más de una decena de jóvenes talentos mayores de 20 años, entre ellos Álvaro Folgueiras, Jordi Rodríguez o Rubén Domínguez, que ya no pueden jugar con la Absoluta para tenerles más monitorizados de cara al futuro y que, de momento, "está yendo muy bien", según apuntó Chus Mateo a los medios de comunicación antes del entrenamiento de este lunes en Madrid.

"El objetivo que teníamos con esta concentración, que surgió a principios de este año, cuando empezaba la temporada, hubo la necesidad de controlar a la gente que teníamos más lejos y a la que no podíamos acceder yendo a visitar a todos, por el número tan grande que hay allí. Surgió esta idea por parte de la federación y está realmente cumpliendo el objetivo que pretendía", apuntó.

El seleccionador recalcó que a estos jóvenes quieren "verles, tenerles bajo el radar, viendo un poco su evolución, su forma de entrenar y su educación deportiva allí también". "Y si en algún caso hay algún jugador que realmente podamos pensar que en el futuro, o pronto, pueda formar parte de la selección nacional absoluta", subrayó.

El madrileño cree que con este tipo de iniciativas estos jugadores jóvenes "están percibiendo un poco el cariño de la federación al traerles aquí". "Están sintiéndose una selección más, que no va a competir contra ningún otro rival, pero sí que no les queremos olvidar, aunque estén lejos, y que estamos poniendo todo de nuestra parte para que sientan el calor, la cercanía y el cariño de la FEB", confesó.

"Y realmente ellos lo devuelven con el esfuerzo. No vamos a ver ningún resultado aquí a nivel de marcador, pero sí estamos viendo un buen resultado en el sentido de conocimiento. Ellos, por su parte, también nos conocen, ven nuestra forma de trabajar y nosotros conocemos cómo trabaja cada uno de ellos", puntualizó Mateo.

El técnico recordó que estos jóvenes cuentan ya con "una base muy buena de lo que es la formación en España, muy completa". "Y eso es siempre, y lo resalto siempre que puedo, gracias a los entrenadores españoles de nivel que hay en la base, que les han podido dar ciertos hábitos de trabajo y cierto conocimiento del juego que realmente es muy valorable de cara a cuando van fuera", indicó.

"Algunos han tenido más suerte que otros a nivel de minutos, algunos están en su primer año, otros en su último, y eso también requiere que nosotros entendamos que no todos están al mismo nivel de madurez deportiva", agregó al respecto.

En este sentido, el seleccionador no esconde que "hay gratas sorpresas de ver cómo alguno de ellos ha evolucionado" y remarcó que "también un poco el objetivo de esto es que los que acaban el periodo universitario allí, puedan demostrar que en España también pueden tener sitio en algún club y podamos cada vez tener más jugadores españoles, que es un poco lo que ahora nosotros tenemos que manejar", subrayó.

"VEMOS EN ELLOS MUCHA ILUSIÓN Y MUCHO ESFUERZO"

El exentrenador del Real Madrid tiene claro que "ahora hay un escenario diferente donde hay muchos jugadores españoles que están formándose en los Estados Unidos" y que eso les exige a la FEB y a él mismo "estar atentos a esta nueva realidad".

A nivel personal, los jugadores "lo que transmiten es mucha ilusión" de haber emprendido esa aventura fuera de España y "porque esa formación les pueda valer a futuro". "Su futuro allí es, digamos, cortoplacista y un poco lo que quieren es formarse también a nivel universitario, pero también como jugadores, teniendo sus minutos y su trabajo allí. Y luego poder desarrollar su carrera también aquí, en Europa o donde puedan", expresó Chus Mateo.

"Y, efectivamente, lo que vemos es mucha ilusión en el trabajo, mucho esfuerzo, muchas ganas de seguir aprendiendo, porque realmente lo que hacemos es un poco más a nivel de táctica individual, de conocimiento del juego, dentro de que ponemos bases sobre lo que trabajamos un poco en la Absoluta. Realmente, transmiten muy buenas vibraciones a nivel de esfuerzo, así que estoy muy contento", afirmó.

De cara a la 'ventana' de julio ante Dinamarca y Georgia, el seleccionador debe "valorar un poco de todos los jugadores" que ahora mismo manejan para la lista, y donde no descartaría llamar a alguno de estos jóvenes, aunque es igualmente cauto.

"Lo que tenemos que barajar es toda esta lista de jugadores que ahora mismo aparecen en un nuevo escenario y la posibilidad de que cualquiera de estos también pueda ser en un momento determinado llamado. Amplía un poco ese abanico que hemos tenido en estas dos primeras 'ventanas', que era muy reducido, pero hay que hilar fino y saber las circunstancias de cada uno", sentenció.