Chus Mateo: "Supimos entender el juego físico que necesitábamos para ganar"

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, se mostró "muy contento" de la victoria de este viernes ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial de 2027 en Catar tras un partido en el que entendieron "el juego físico" que necesitaban para ganar y tras reaccionar "muy bien" tras el descanso

"Fue un partido difícil y supimos entender el juego físico que necesitábamos para ganar. Controlamos el rebote en defensa y pudimos solucionar algunas pérdidas de balón que cometimos al principio del partido", señaló Mateo en rueda de prensa tras el partido.

El preparador del combinado nacional recordó que al tener "éxito en los triples" pudieron abrir más la zona y "anotar y asistir". "Fue muy bueno encontrar algunos rebotes ofensivos que nos dieron balones extra. Pierre Oriola hizo un gran trabajo en ese momento y fue muy importante para nosotros por su experiencia y todo lo que le aportó al equipo", indicó.

Mateo, que dedicó el triunfo a los lesionados Miquel Salvó, Great Osobor, Alberto Díaz y Dani Díez, remarcó que reaccionaron "muy bien durante el descanso". "Entendimos por qué estábamos sufriendo pérdidas de balón y mejoramos nuestra forma de colocarnos en el campo, nuestros espacios, y también supimos mantener la calma en los momentos difíciles, no perder la compostura y controlar el rebote, que siempre ha sido muy importante. Estoy muy contento", comentó.

"Es una victoria importante, sin duda, pero no es decisiva, y eso es algo que tengo que intentar transmitir a mi equipo. El hecho de que hoy hayamos jugado bien contra un muy buen equipo, que sabe jugar al baloncesto, debemos entenderlo como una victoria parcial, que nos ayuda a entender hacia dónde va el objetivo y a tenerlo un poco más cerca, pero no hemos completado el trabajo", advirtió el seleccionador.

Por ello, aunque "esta noche" celebren la victoria, a partir e del sábado se centrarán "en ganar el segundo partido". "Ahora lo que queremos es centrarnos en sumar uno más para realmente tener un poco más cerca la posibilidad de clasificarnos en este primer grupo para la segunda fase. Es una buena victoria también para la renta de puntos, pero sin duda no es definitiva", afirmó.

Chus Mateo expresó que "el hecho de estar seguros" en lo que hacen y de "ver que el bloque funciona y de ver que disfrutan" es algo "fantástico" para él como entrenador. "Siempre digo que soy un privilegiado, no sólo por estar aquí, sino por tener amigos y buena gente a la que le gusta lo que hacen. Están juntos y mientras los vea juntos, ganemos o perdamos, eso no va a ser algo decisivo. Si están juntos, vamos a ir hacia arriba", admitió.

El entrenador madrileño apuntó que necesitan "entender el juego como un deporte de equipo". "Parte del éxito de hoy es que pudimos controlar el juego y el ritmo, y los momentos clave nos permitieron pasarnos el balón y encontrar tiros abiertos. Al final, superamos el 55 por ciento en triples, y esto se debe a que hicimos un buen trabajo en ataque pasándonos el balón. Necesitamos mantener el nivel físico y jugar juntos", subrayó.