Cian Uijtdebroeks sufre una fisura del radio del codo izquierdo tras su caída en Valencia

February 6, 2026, Orihuela, Spain: Belgian Cian Uijtdebroeks of Movistar Team is injured at stage 3 of the 2026 Volta Comunitat Valenciana, Tour of Valencia cycling race, a race from Orihuela to San Vicente del Raspeig (158,2 km), on Friday 06 February 20 - Europa Press/Contacto/Joma Garcia

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) sufre una fisura en la cabeza del radio del codo izquierdo como consecuencia de su caída durante el transcurso de la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026, que le obligó a no tomar la salida al día siguiente.

"Después de una nueva valoración junto con las pruebas diagnósticas realizadas, se aprecia una fisura en la cabeza del radio del codo izquierdo", confirmó su equipo, el Movistar Team, que afirma que el belga "requiere reposo activo".

De este modo, la vuelta a la competición de Uijtdebroeks, que vive su primera temporada con la escuadra 'telefónica', quedará supeditada a la evolución de su lesión, con el Tour de Francia como su gran reto esta temporada.