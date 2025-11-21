Ciclismo.-Antiviolencia propone nuevas sanciones a manifestantes que alteraron el recorrido de La Vuelta

Archivo - Varios ciclistas pasan por una zona con protestas propalestinas durante la 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 13 de septiembre de 2025, en Navacerrada, Madrid (España). Las protestas contra el equipo Israel Premier Tech en la Vuelta a E - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto nuevas sanciones para manifestantes que protestaron en contra de la presencia del equipo Israel Premier-Tech y alteraron el desarrollo final de la Vuelta Ciclista España.

Según informó este viernes el Ministerio del Interior, los implicados en estos incidentes fueron "identificados" por la Guardia Civil durante las últimas etapas de la pasada edición de la carrera y para ellos se solicitan sanciones de 3.000 euros