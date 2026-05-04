Imagen de equipamiento de 'iGPSPORT' en una bicicleta - RFEC

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha anunciado este lunes que ha llegado a un nuevo acuerdo con la marca tecnológica 'iGPSPORT', mediante el que la empresa china se convierte oficialmente en colaboradora del proyecto 'Women In Bike' hasta abril de 2027.

Según indicó la RFEC, este acuerdo contempla una amplia dotación de dispositivos tecnológicos como es el caso de ciclocomputadores BiNavi Air, luces traseras con radar SR mini y luces delanteras inteligentes VS800S, que se destinarán a las líderes de 'Women In Bike', "premiando su actividad y compromiso en la organización de quedadas ciclistas por toda la geografía española".

Además del apoyo directo al proyecto, la colaboración busca integrar la tecnología de 'iGPSPORT' en sus federados, ya que aquellos que lo deseen podrán disfrutar de un descuento a través del 'clubvipciclista.com' y sorteos de productos que se realizarán a lo largo del año.

Bea Porto, coordinadora de 'Women In Bike', destaca que esta colaboración refuerza el compromiso de la institución "por digitalizar y dotar de mejores herramientas a las mujeres que lideran el cambio en el ciclismo de ocio". Por su parte, 'iGPSPORT' consolida su presencia en el mercado español vinculando su imagen "a los valores de salud, comunidad y deporte femenino que representa" este proyecto federativo.