El ciclista Enric Mas, operado de unas formaciones varicosas en su pierna izquierda

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) fue operado este lunes de unas "formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda", que le fueron detectadas el pasado mes de agosto y que se convirtieron en una "tromboflebitis de posible origen post-traumático", después de su retirada en la etapa 18 del Tour de Francia y que terminaron con su temporada 2025.

"Enric Mas fue intervenido satisfactoriamente en el día de ayer de las formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda. La operación se desarrolló según lo previsto y sin incidencias", anunció este martes el Movistar Team en una publicación en la red social 'X'.

El pasado 5 de agosto ya se hizo público que el balear no podría volver a competir en 2025 debido a una "tromboflebitis en la pierna izquierda, de posible origen post-traumático" que le obligó a poner fin de forma prematura a su recorrido en el Tour de Francia. En ese momento, el diagnóstico se basó en "el reposo y la ausencia de actividad física intensa".

Tras la intervención llevada a cabo este lunes, el ciclista de Artá "acudirá a las revisiones médicas correspondientes" en los próximos días. En caso de tener una evolución favorable, Mas "iniciará su preparación invernal en las próximas semanas", según explicó el equipo, que también agradeció "el interés y las muestras de apoyo recibidas".