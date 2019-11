El ciclista paralímpico Kieran Modra muere atropellado en Adelaida

Publicado 13/11/2019 12:20:40 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista australiano Kieran Modra, pentacampeón paralímpico, falleció este miércoles a los 47 años después de ser atropellado por un automóvil al norte de Adelaida (Australia), mientras montaba en bicicleta alrededor de las 7.00 horas.

Modra, con un palmarés impecable en competiciones de discapacidad visual, chocó con un automóvil que viajaba en la misma dirección por una carretera cercana a la ciudad de Gawler, en la región de South Australia, según informaron varios medios locales.

"Nos entristece mucho escuchar el fallecimiento de nuestro seguidor y amigo, Kieran Modra, en un accidente de bicicleta", comentó a través de su perfil en Facebook la Royal Society for the Blind (RSB), entidad australiana equivalente a la ONCE en España.

"Nuestros pensamientos y condolencias están con su esposa Kerry y la familia Modra en este momento difícil", añadió la RSB acerca de un deportista que también fue nadador y ciclista en tándem. Así, ganó cinco medallas de oro y otras cinco de bronce en ocho Juegos Paralímpicos entre 1988 y 2016.

"Estamos de luto por la pérdida de Kieran Modra, una verdadera leyenda paralímpica y una figura muy popular en toda nuestra comunidad. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Kieran en este momento triste", señaló igualmente el Comité Paralímpica Internacional.

Además de ser un atleta destacado en Paralimpiadas, estrenando dicho palmarés en Barcelona 1992, Modra conquistó dos medallas de plata en los Juegos de la Commonwealth del año 2014, celebrados en Glasgow (Escocia).