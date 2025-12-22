Cinco equipos fundadores crean una alianza para asegurar el futuro de la America's Cup

El trofeo de la America's Cup de vela en aguas de Nápoles - AMERICA'S CUP

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los equipos históricos de la America's Cup han anunciado la creación de la America's Cup Partnership (ACP), una alianza estratégica destinada a garantizar la estabilidad, el crecimiento y la profesionalización a largo plazo de la competición deportiva más antigua del mundo, con un nuevo modelo de gobernanza y un calendario fijo como ejes centrales del proyecto.

La iniciativa está impulsada por Emirates Team New Zealand (Nueva Zelanda), Athena Racing (Reino Unido), Luna Rossa (Italia), Tudor Team Alinghi (Suiza) y K-Challenge (Francia), que han decidido unirse tras el acuerdo de Protocolo firmado en agosto de 2025 entre el vigente campeón y 'Defender', el Emirates neozelandés, y el 'Challenger of Record' Athena Racing, un pacto que fijó las bases de la Louis Vuitton 38ª America's Cup que tendrá lugar en Nápoles.

El consejero delegado de Emirates Team New Zealand, Grant Dalton, explicó que la alianza busca "preservar" lo que hace "extraordinaria" a la America's Cup mientras se construye un modelo "sostenible que beneficie a todos", con la ambición de asegurar que el trofeo se mantenga "en la cúspide de la innovación y del deporte profesional durante décadas".

Disputada por primera vez en 1851 alrededor de la Isla de Wight, la America's Cup, conocida como la 'Auld Mug', es el trofeo internacional más antiguo del deporte y ha sido históricamente un "motor de innovación técnica".

En la actualidad, los monocascos AC75 representan uno de los mayores desafíos tecnológicos del deporte, con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, miles de canales de datos monitorizados y un desarrollo que exige enormes recursos de simulación, un aspecto que la nueva alianza pretende seguir situando en el centro de la competición.

El 'team principal' de Athena Racing, Sir Ben Ainslie, destacó que la ACP permitirá que la America's Cup continúe siendo "el banco de pruebas definitivo para los mejores regatistas y los avances tecnológicos", al tiempo que aporta la estabilidad necesaria para ampliar audiencias y facilitar la inversión a largo plazo de equipos, patrocinadores y retransmisiones.

Entre los pilares del nuevo modelo figuran la implantación de un ciclo bienal con una America's Cup cada dos años, una gestión independiente del evento, medidas de sostenibilidad económica y control de costes y un compromiso de futuro que refuerza las competiciones femenina y juvenil, incluida la presencia de al menos una mujer a bordo de los AC75 en la próxima edición.

Desde Luna Rossa, su consejero delegado Max Sirena calificó la alianza como "una elección responsable hacia el deporte, los aficionados y las futuras generaciones", mientras que Ernesto Bertarelli, propietario de Tudor Team Alinghi, subrayó que el nuevo marco colaborativo permitirá que la competición "prospera durante generaciones sin perder sus valores", una visión compartida por Stéphane Kandler, co-CEO de K-Challenge, que destacó el impulso global que supondrá para la America's Cup.

Los cinco equipos fundadores presentarán más detalles del proyecto el 21 de enero de 2026 en Nápoles, donde se anunciarán las fechas del 'Match', mientras que el plazo de inscripción para nuevos equipos en la Louis Vuitton 38ª America's Cup permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026, con vistas a la edición que se disputará en 2027.