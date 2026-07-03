Cinco equipos preparan el asalto al Tour de Francia en el Circuit de Barcelona-Catalunya

El equipo Lidl-Trek simula una contrarreloj por equipos en el Circuit de Barcelona-Catalunya antes del Tour de Francia 2026 - CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco equipos participantes en el Tour de Francia 2026 han ultimado su preparación en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante las dos jornadas previas al inicio de la ronda gala, que arrancará este sábado con la histórica Gran Départ desde Barcelona.

Las formaciones aprovecharon las instalaciones del trazado de Montmeló entre el miércoles y el jueves para completar sesiones de entrenamiento, sobre todo para la contrareloj inicial por equipos, y reconocimiento antes del comienzo de la 113ª edición de la carrera ciclista más prestigiosa del calendario.

Entre los equipos que eligieron el Circuit para preparar el inicio del Tour figuran el Team Visma | Lease a Bike, uno de los grandes aspirantes a la victoria final con el danés Jonas Vingegaard, así como el Lidl-Trek, que contará entre sus principales bazas con el español Juan Ayuso. También trabajaron en el trazado catalán el Netcompany Ineos, el Decathlon CMA CGM Team y el TotalEnergies Pro Cycling Team.

La edición de 2026 supondrá el regreso de la salida del Tour de Francia fuera de las fronteras francesas después de que la carrera se desarrollara íntegramente en Francia en 2025. Barcelona acogerá este sábado el inicio oficial de la prueba y Catalunya será escenario de las tres primeras etapas de la competición.

El Circuit de Barcelona-Catalunya destacó que la presencia de estos equipos del pelotón internacional refuerza el papel de sus instalaciones como un espacio de referencia para la preparación de grandes competiciones deportivas y consolida su vinculación con el ciclismo de élite.