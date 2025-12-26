El Circuit Ricardo Tormo bate su récord de actividad anual y supera los 313.000 aficionados en 2025

El Circuit Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia). - CIRCUIT RICARDO TORMO

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia), cierra la temporada 2025, en la que ha tenido que reconstruir buena parte de sus accesos y zonas de aparcamiento tras las consecuencias de la dana de 2024, superando los 313.000 aficionados en sus gradas y batiendo su récord de actividad anual.

En esta temporada que culminó en noviembre con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, según un comunicado, el trazado de Cheste ha mejorado su récord histórico de actividad fijado hasta ahora en 2018. Siete años después, los días de acción en la pista han llegado a 329 lo que supone un 90,1 por ciento de los días del año.

De todos ellos, más de la mitad, un 52 por ciento ha estado dedicado a entrenamientos, presentaciones y actividades relacionados con el automóvil, y el resto han sido sobre dos ruedas.

Asimismo, la cifra de afluencia de público también ha crecido en la temporada 2025. Un total de 313.819 espectadores han pasado por las gradas del Circuit en alguno de los 20 fines de semana de eventos de todo tipo que se han celebrado en Cheste.

El evento más multitudinaria ha sido de largo el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana de MotoGP, la última prueba del Mundial, que congregó a más de 205.000 aficionados para decidir las clasificaciones de Moto3, Moto2 y MotoGP.

El NAPA Racing Weekend, el GT World Challenge y el Valencia NASCAR Fest han sido los siguientes acontecimientos con más visitantes en la lista de la temporada, que se vio limitada a principio del año con tres eventos con aforo limitado con motivo de las obras en los accesos tras las inundaciones.

"Ha sido un año difícil para todo el equipo", reconoció Nicolás Collado, director general del Circuit Ricardo Tormo. "Además de la organización de las carreras y las actividades hemos tenido que coordinar y supervisar las obras correspondientes a tres de los cuatro accesos del Circuit y los trabajos que aún se están llevando a cabo en las zonas de aparcamiento", agregó.

Collado agradeció "el compromiso" de todos los clientes, "que desde principio de año han mantenido su fidelidad al Circuit", incluso cuando "los accesos a las instalaciones no estaban en sus mejores circunstancias a principios de año". "Y ninguno de ellos canceló su actividad", concluyó.