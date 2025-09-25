El Circuito 3x3 CaixaBank hace escala en Toledo este sábado para una nueva parada

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Circuito 3x3 CaixaBank llega a Toledo este sábado, cuando el Paseo de Merchán, parque simbólico de la ciudad, reúna a los aficionados con el fin de disfrutar una jornada deportiva con la participación de 250 jugadores y jugadoras en 45 equipos de distintas categorías, según un comunicado de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

La capital de Castilla-La Mancha se convertirá en la primera ciudad de la región en repetir la recepción de este importante torneo de España. La jornada deportiva se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre en el representativo Paseo de Merchán.

La presentación oficial de la parada en Toledo se realizó este jueves, por medio de un acto protocolario que contó con la participación de las diferentes instituciones que hacen posible la realización del Circuito 3x3 CaixaBank 2025 en la ciudad de Toledo.

Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, fue el encargado de abrir la rueda de prensa, en la que explicó que traer este evento a Toledo responde a que "este año es capital europea del deporte", además de que "es una manera adicional desde CaixaBank de estar cerca del ayuntamiento, las personas y la gente".

"Es un torneo de baloncesto 3x3 abierto absolutamente a cualquier persona que quiera participar sin límite de edad, ni condición física ni deportiva así que yo creo que va a ser un exitazo", agregó.

Por su parte, el concejal del Río Tajo, medio ambiente y de deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano, agradeció la labor de CaixaBank, "uno de los principales apoyos" para el Ayuntamiento. "Este fin de semana nos toca jugar al baloncesto en la calle, meter muchos triples. Yo creo que además el deporte se consolida cada vez más como un elemento integrador e inclusivo para cualquier persona de cualquier edad o condición física y muchas veces con ese componente solidario que tiene el deporte", dijo.

Para finalizar el evento de presentación, Ricardo Fábrega, directivo de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha en la Provincia de Toledo, recordó que esta será "la quinta ocasión que el 3x3 de CaixaBank llegue" a la región. "La última fue en Toledo en 2023 y ahora va a tener el honor de ser la sede que repita por primera vez en la región", rememoró.

"Llevamos varios años trabajando en conseguir que el baloncesto y más el 3x3 llegue a cualquier rincón de la región y que más que con el 3x3 de baloncesto en las calles. Este circuito de CaixaBank es una oportunidad única de poder llevar el deporte a todo el mundo", añadió.

La jornada de este sábado, que reunirá a 250 jugadores y jugadoras en 45 equipos de distintas categorías, contará con la presencia del alcalde de Toledo, Carlos Velásquez Romo; el concejal del Río Tajo, medio ambiente y deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano; el director territorial de CaixaBank en Castilla - La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal; el directivo de la Federación de Baloncesto de Castilla - La Mancha en la provincia de Toledo, Ricardo Fábrega; y Fernando Romay, embajador FEB.