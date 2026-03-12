Citroën Racing prepara una exhibición para este domingo antes del GP de Fórmula E en Madrid

Archivo - El piloto Jean-Eric Vergne (Citroën), en los test en Valencia de la Fórmula E. - PAULO MARIA / CITROËN - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Citroën Racing convertirá este domingo la céntrica calle del Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro, en Madrid, en un circuito urbano de Fórmula E, como anticipo del E-Prix de Madrid, que se celebrará los días 20 y 21 de marzo en el Circuito Madrid Jarama-RACE.

A partir de las 11.30, los 470 CV eléctricos del monoplaza Citroën Gen Evo 3 tomarán el asfalto frente al número 62 de la calle Doctor Esquerdo, antigua sede histórica de la marca y ubicación actual de su concesionario insignia.

Citroën ha diseñado una experiencia inmersiva: la calle estará vallada y cerrada al tráfico para simular un trazado de competición real abierta a todos los madrileños. Habrá un 'box' profesional instalado en el propio concesionario, una Grada VIP y pantallas gigantes distribuidas a lo largo de la calle para seguir la carrera, las entrevistas y la actividad técnica.

La exhibición de pilotaje correrá a cargo de la piloto colombiana Tatiana Calderón, piloto reserva de la escudería Citroën Racing. Con una trayectoria ascendente que la ha llevado desde la Fórmula 2 hasta convertirse en una figura clave en el desarrollo de vehículos de competición tanto en Fórmula E como en Fórmula 1, "su presencia en Madrid garantiza espectáculo y precisión al volante", según un comunicado.

La jornada, pensada como un plan gratuito para todos los públicos, contará con la presencia de autoridades locales y del mundo del motor. "Con esta iniciativa, Citroën Racing no solo celebra su legado deportivo, sino que acerca la tecnología de la Fórmula E a los ciudadanos, demostrando que el futuro de la competición y la movilidad urbana van de la mano", agregó la nota de prensa.

El Madrid E-Prix es la sexta prueba de la temporada, en la que Citroën Racing se ha iniciado en esta competición, venciendo en México y subiendo al podio en Sao Paulo, de la mano del piloto australiano Nick Cassidy.