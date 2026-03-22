El City alarga la sequía del Arsenal con la Carabao Cup

Nico O'Reilly, Arsenal - Manchester City - Ben Whitley/PA Wire/dpa

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City superó (0-2) al Arsenal este domingo en la final de la Copa de la Liga inglesa, la Carabao Cup, celebrada en Wembley, gracias a un doblete en el segundo tiempo de Nico O'Reilly.

El británico, uno de los sustentos de la temporada de los de Pep Guardiola por su reconversión a llegador con gol, decantó la balanza en favor de los del técnico español, el primero en ganar cinco Copas de la Liga, la primera desde 2023. Mientras, el Arsenal sigue sin ganar un título desde la FA Cup de 2020, ya con Mikel Arteta.

A la hora de final, y en cuatro minutos, llegaron los dos goles de O'Reilly. En el primero, el jugador celeste se aprovechó de un grave error de Kepa Arrizabalaga, quien jugó este torneo en vez de su compatriota David Raya, en el intento del meta español de atrapar un centro para dejar el balón en bandeja al rival. En el segundo, con el City moviendo bien el ataque tras recuperar arriba, el inglés apareció en área pequeña con un cabezazo (0-2).

En un duro momento tras ser eliminados de la Champions por el Real Madrid, el Manchester City demostró galones a la hora de la verdad para seguir engordando sus vitrinas, a costa de un Arsenal que espera vengarse con la mayor, la Premier que de momento lidera con nueve puntos de ventaja sobre los de Guardiola.