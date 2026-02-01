City y Aston Villa fallan y el United dobla el efecto Carrick

Michael Carrick - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City empató (2-2) con el Tottenham este domingo en la jornada 24 de la Premier y el Aston Villa perdió (0-1) contra el Brentford, fallando ambos a la persecución del líder Arsenal, mientras que el Manchester United tiró de nuevo de épica contra el Fulham (3-2).

Los de Pep Guardiola no respondieron a la victoria 'gunner' el día anterior y se ven a seis puntos de la cabeza, a pesar de irse con un 0-2 al descanso que pudo ser mayor contra un rival que parecía desahuciado en liga. Los goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo mandaron para un City que sufrió la inspiración de Dominic Solanke en el segundo tiempo.

El delantero inglés, con taconazo a lo escorpión incluido, cambió el guion y el City, pese a dominar y acercarse con peligro, no fue capaz de firmar ni un tiro a puerta en toda la segunda parte. Los de Thomas Frank resucitaron el día menos pensado y tras la pitada al descanso, para dejar de tirar la Premier como el año pasado, pensando éste en la Champions.

Mientras, el Aston Villa tropezó ante un Brentford que jugó con diez desde la expulsión de Kevin Schade aún en el primer tiempo. Los visitantes se adelantaron poco después por medio de Dango Ouattara y los de Unai Emery fueron incapaces de darle la vuelta al marcador en Villa Park. Los locales llegaron a empatar, con el regreso de Tammy Abraham que no fue triunfal porque el VAR lo anuló.

El balón había salido de banda en el inicio de la jugada y los de Emery tuvieron que seguir remando, en un asedio que no pudo con el meta Caoimhin Kelleher. Los 'villanos' sufrieron así dos derrotas seguidas en casa por primera vez en dos años, para quedarse con 46 puntos, por los 53 del Arsenal. Mientras, el Brentford, con 36, puede seguir soñando con cazar la zona europea.

El 'Top 4' lo defendió el United de los triunfos el sábado de Chelsea y Liverpool, con una épica victoria como la de la semana pasada contra el líder. Otro 3-2, esta vez ante un Old Trafford que disfruta después de mucho tiempo gracias al efecto de Michael Carrick. El legendario jugador 'red devil' está resucitando a un United que ganó este domingo gracias a Benjamin Sesko en el 94'.

Los locales vieron peligrar su racha con la remontada en los últimos minutos del Fulham, Raúl Jiménez, en el minuto 85, y ya en el descuento Kevin pusieron el 2-2, pero los tres puntos se quedaron en Mánchester: 41, por los 40 de los 'blues' y 39 de los 'reds'.