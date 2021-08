El City desvela las estatuas de Silva y Kompany en el Etihad Stadium

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City, vigente campeón de la Premier League, dio a conocer este sábado las estatuas de los exjugadores del club Vincent Kompany y David Silva en el Etihad Stadium.

Kompany jugó para el City durante 11 temporadas, lo capitaneó durante ocho y llevó al club a su primer título de la máxima categoría en 44 años cuando ganaron la Premier League en la campaña 2011-12.

El defensa belga sumó más títulos de la Premier League en 2013-14, 2017-18 y 2018-19, además de levantar la FA Cup dos veces y la EFL Cup en cuatro ocasiones, y el centrocampista español David Silva también compartió toda esa gloria.

El jugador canario, campeón mundial y bicampeón europeo con España, también agregó una quinta Copa EFL en 2019-20. Las estatuas, que se iluminarán con luces teñidas de azul por la noche, fueron creadas por el premiado escultor Andy Scott y se han construido con miles de piezas soldadas de acero galvanizado.

"Realmente no esperaba ser reconocido por un gran club de esa manera", dijo Kompany en el sitio web del club. "Mi esposa es de Manchester, mis hijos nacieron en Manchester y regresan a un lugar donde pueden ver algo que representa lo que su papá ha logrado y eso es algo que no puedo describir (...) La primera vez que vi la estatua no podía creer lo grande que era", reconoció.

Silva, que disputó 436 partidos con el Manchester City, anotando 77 goles, afirmó que jugar con los 'citizens' "cambió" su vida. "Estoy orgulloso de lo que hicimos juntos y me emociona que se haya reconocido así", dijo el de Arguineguín, cuya estatua le captura con el pie en el balón y mirando hacia arriba.

"Cuando vi la estatua por primera vez me sentí bien, pensé que era como yo. Esta estatua realmente representa la forma en que me gusta jugar, me encanta la pose que ha elegido el escultor. Realmente me recuerda esos momentos en los que estaba jugando en el campo y ese momento en el que tenía que encontrar al delantero", sentenció Silva.

Por su parte, el Manchester City ha anunciado una tercera estatua, la del goleador récord Sergio Agüero, nuevo jugador del FC Barcelona, que se unirá a Silva y Kompany el próximo año en este reconocimiento de la entidad 'sky blue'.