El City se endereza en la Premier League ganando el derbi de Mánchester

El Liverpool conserva su liderato liguero antes de recibir al Atlético de Madrid en la Champions League

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha vencido este domingo por un holgado 3-0 al Manchester United en el último partido de la jornada 4, mientras que el Liverpool FC ha ganado por la mínima durante su visita al Burnley FC para mantener su liderato en esta Premier League a escasos días de recibir al Atlético de Madrid en el comienzo de la Champions League.

Un penalti transformado por Mohamed Salah, en el tiempo de descuento de la segunda mitad, selló la victoria de los 'reds' en Turf Moor para continuar así con 12 puntos en la cima de la tabla liguera, quedándose el Burnley con tres puntos al borde de la zona de descenso.

Con ambos equipos en la zona media de la clasificación se disputó el derbi de Mánchester en el Etihad Stadium y que sonrió a los locales por un gol de Phil Foden sobrepasado el primer cuarto de hora y otros dos tantos de Erling Haaland en los minutos 53 y el 68. Seis puntos atesoran los 'citizens' y con cuatro se quedaron más abajo los 'diablos rojos'.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 4 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Arsenal - Nottingham Forest 3-0.

Bournemouth - Brighton 2-1.

Crystal Palace - Sunderland 0-0.

Everton - Aston Villa 0-0.

Fulham - Leeds 1-0.

Newcastle - Wolverhampton 1-0.

West Ham - Tottenham 0-3.

Brentford - Chelsea 2-2.

-Domingo.

Burnley - Liverpool 0-1.

Manchester City - Manchester United 3-0.