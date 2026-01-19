El City ficha al internacional inglés Marc Guéhi

Archivo - 30 June 2024, North Rhine-Westphalia, Gelsenkirchen: England's Marc Guehi (L) and Slovakia's Ivan Schranz (R) battle for the ball during the UEFA EURO 2024 round of 16 soccer match between England and Slovakia at the Schalke Arena. Photo: Friso - Friso Gentsch/dpa - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El central internacional inglés Marc Guéhi se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Manchester City, al que llega procedente del Crystal Palace, y con el que firma un contrato de cinco años y medio hasta el verano de 2031, según confirmó el club 'citizens' en un comunicado.

Guéhi es el segundo refuerzo del mercado de enero, tras la incorporación del extremo Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, a principios de este mes. El defensor se ha consolidado en los últimos años como "uno de los centrales jóvenes más capaces y brillantes de la Premier League". Ahora, llega al Etihad con una amplia experiencia en la élite tras pasar las últimas cuatro temporadas y media en Selhurst Park.

En total, ha disputado 188 partidos con el Palace en todas las competiciones, anotando 11 goles y repartiendo ocho asistencias. Además, cuenta con 26 internacionalidades con Inglaterra, donde se ha convertido en una pieza fundamental de los 'Three Lions'.

El nuevo jugador del City señaló que siente el fichaje como "la culminación de todo el arduo trabajo" que ha dedicado a su carrera. "Ahora estoy en el mejor club de Inglaterra y formo parte de una plantilla de jugadores increíble. Se siente bien poder decir eso. Quiero crecer como jugador y como persona, y sé que en este club eso va a suceder", agregó.