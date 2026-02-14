City, Liverpool y Newcastle se meten en octavos de la FA Cup

Manchester City - Salford City - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City, el Liverpool y el Newcastle sacaron billete para la quinta ronda de la FA Cup este sábado superando al Salford City (2-0), al Aston Villa (1-3) y al Brighton (3-0).

El equipo de Pep Guardiola, siete veces campeón y finalista el año pasado, se metió en octavos sin brillar ante un cuarta división en el Etihad Stadium. El City, con rotaciones en su once, se adelantó a los seis minutos con un gol en propia puerta de Alfie Dorrington pero no sentenció hasta el 81'.

El humilde equipo visitante, goleado 8-0 el año pasado por los de Mánchester, se armaron en defensa e incluso llegaron a asustar la meta rival. Guardiola dio entrada a Antoine Semenyo, Marc Guehi y Nico O'Reilly para tratar de dejar de sufrir en el segundo tiempo, y fue Guehi quien hizo su primer gol con el City en el 0-2.

En el sorteo del lunes también estará el Newcastle, después de remontar (1-3) al Aston Villa de Unai Emery. Tammy Abraham, y la ausencia de VAR, permitieron a los 'villanos' adelantarse al cuarto de hora, pero la roja al meta local Marco Bizot fue un giro que aprovechó el Newcastle en el segundo tiempo. Sandro Tonali y Nick Woltemade firmaron la remontada en Villa Park.

Además, el Liverpool, encontrando regularidad en lo que va de 2026, tuvo una plácida como pocas noche esta temporada en Anfield, superando con facilidad el equipo del sur de Inglaterra, gracias a los goles de Curtis Jones, Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah.