El City se plantea emprender acciones legales contra Riquelme y desmiente la posible salida de Haaland

13 May 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester City's Erling Haaland reacts on the substitute's bench ahead of the English Premier League soccer match between Manchester City and Crystal Palace at the Etihad Stadium. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

LONDRES, 4 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

El Manchester City se está planteando emprender acciones legales después de que el candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme afirmara que fichará el delantero noruego del club 'cityzen' Erling Haaland si sale elegido.

Este miércoles, el empresario alicantino avanzó en el programa 'El Hormiguero' que Haaland jugará en el Real Madrid si es elegido presidente del club merengue en las elecciones que se celebran este domingo en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, mostrando una camiseta del equipo blanco con el nombre del delantero noruego y el dorsal '9'.

"Haaland tiene una cláusula de rescisión y quiere fichar por el Real Madrid", afirmó Riquelme durante la entrevista con el presentador Pablo Motos. Sin embargo, el club inglés emitió un comunicado a los medios en el que aseguraban que "las noticias que han surgido en España sobre el futuro de Haaland son falsas".

Desde el City insistieron en que "no hay ninguna posibilidad" de que Haaland firme con el Real Madrid, porque "no existe ninguna cláusula contractual que lo permita". "Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto", afirmaron.

Haaland fichó por el City en 2022 y firmó un nuevo contrato de nueve años y medio con el club en enero de 2025, comprometiendo su futuro hasta la temporada 2033-34. Además, Riquelme dijo que ficharía al centrocampista español del club 'cityzen' Rodri Hernández, que tiene contrato con el club hasta la próxima temporada.