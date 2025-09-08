El City y la Premier llegan a un acuerdo sobre las normas para patrocinios relacionados con la propiedad de clubes

Archivo - General view during the English championship Premier League football match between Manchester City and West Ham United on 4 January 2025 at the Etihad Stadium in Manchester, England - Photo Conor Molloy / ProSportsImages / DPPI - Conor Molloy / Pro Sports Images / AFP7 / Europa P

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City y la Premier League llegaron este lunes a un acuerdo en su procedimiento respecto a las reglas sobre patrocinio comercial con empresas o entidades ligadas a los propietarios de los clubes, a través de las normas de Transacciones con Partes Relacionadas (APT, por sus siglas en inglés), según un comunicado del club.

Según el acuerdo, el City acepta que las normas actuales que rigen las APT son "válidas y vinculantes". El City había iniciado un procedimiento de arbitraje el 20 de enero contra el reglamento actual, diseñado para garantizar que los acuerdos entre clubes y entidades vinculadas a su propiedad se realicen al valor justo de mercado.

Por tanto, estas normas pretenden evitar que clubes como el 'citizen', adquirido en 2008 por un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos y con el apoyo de Etihad Airways, con sede en Abu Dabi, se lucraran con contratos de patrocinio 'inflados'.

La impugnación del City a estas normas, endurecidas en febrero del año pasado, incluía críticas a la forma en que la Premier League trataba los préstamos de los accionistas con arreglo a ese reglamento.

Sin embargo, este acuerdo entre el club y la competición no tiene nada que ver con el caso de las más de 100 irregularidades financieras que supuestamente habrían ocurrido en relación a la entidad entre 2009 y 2018, según la Premier, aunque todavía no existe veredicto.