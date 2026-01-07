El City sigue su errático 2026 con otro empate ante el Brighton

Kaoru Mitoma, Manchester City - Brighton - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City no pudo (1-1) contra el Brighton este miércoles en la jornada 21 de la Premier, tercer partido del 2026 y tercer empate para los de Pep Guardiola, mientras que el Chelsea perdió y el Manchester United empató, a la espera de nuevos inquilinos en sus banquillos.

La lucha por el título vivió otro paso en falso de un City que, en el intensivo navideño de partidos, está dando vía libre al Arsenal. Tras las tablas contra Sunderland y Chelsea, los de Mánchester tampoco pudieron con un Brighton que perdonó incluso, aunque Erling Haaland tuvo una muy clara en el tramo final.

El ariete noruego rozó el doblete casi a placer pero el punto en el Etihad Stadium deja a los de Guardiola con 43 por los 48 de un Arsenal que cierra este jueves la jornada contra el Liverpool en el Emirates. Haaland fue quien adelantó a los locales, de penalti, pero el 1-1 de Kaoru Mitoma a la hora de encuentro no se movió.

Con la resaca de un tramo navideño que frena su buena dinámica, el Aston Villa, tercero igualado con el City, empató sin goles ante un Crystal Palace que lleva seis partidos de liga sin ganar. Ollie Watkins pudo dar la victoria a los de Unai Emery en un par de muy buenas ocasiones, pero no llegaron los goles a Villa Park.

Además, la lucha europea sonrió a Brentford pletórico, que se colocó quinto con un 3-0 al Sunderland. Los londinenses aprovecharon los tropiezos de Chelsea ante el Fulham (2-1) y Manchester United contra el Burnley (2-2). El equipo 'blue', con su nuevo entrenador Liam Rosenior en la grada de Craven Cottage, vio complicarse el encuentro con la roja a Marc Cucurella en el minuto 22.

El defensor español, que cometió falta superado como último defensa, dejó a su equipo con diez y el Chelsea aguantó hasta ceder al final. En el segundo tiempo, Raúl Jiménez adelantó a los locales, Liam Delap empató y Harry Wilson firmó la victoria de un Fulham que se coloca en 31 puntos, los mismos que el Chelsea.

Por su parte, el United (32) se dejó empatar con un Burnley en puestos de descenso, y que marcó primero ante su público con el 1-0 de Ayden Heaven en propia puerta. Benjamin Sesko cortó su sequía goleadora con un doblete, pero el 2-2 de Jaidon Anthony evitó a los 'red devils' dar algo de calma al entrenador que venga para suplir al destituido Ruben Amorim.

Con 32 también, el Newcastle encadenó su tercera victoria seguida para mirar a los puestos 'Champions', gracias a una épica actuación (4-3) ante un Leeds que llegó a ponerse tres veces por delante en St. James' Park. El día menos pensado, pese a la talla del rival, el conjunto visitante vio frenada su racha en siete partidos sin perder con el tanto definitivo de Harvey Barnes en el minuto 112.

Igualmente emocionante fue el triunfo (3-2) del Bournemouth sobre un Tottenham Hotspur en crisis, con Thomas Frank más presionado si cabe. Antoine Semenyo, quien apunta a nuevo fichaje para el Manchester City, dio la victoria a los de Andoni Iraola en el 95', que llevaban 11 partidos sin ganar, para alejar la zona baja.