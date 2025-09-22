El Ciutat examina al líder antes del derbi

El Real Madrid visita cuatro días antes del duelo en el Metropolitano y con pleno de triunfos a un Levante impulsado por su primera victoria

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este martes (21.30 horas) al Levante UD en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que el conjunto merengue llega lanzado por su pleno de victorias y en lo más alto de la tabla, antes del derbi en el Riyadh Air Metropolitano el próximo sábado, mientras los 'granotas' reciben al líder impulsados por su primer triunfo para estrenarse también en casa.

El Ciutat de València recibe este martes al Real Madrid en jornada intersemanal dentro de un voraz calendario. El actual líder de LaLiga EA Sports vuelve al feudo del Levante cuatro años después de la última visita en 2021, que se saldó con empate a tres. Y es que el feudo 'granota' no trae los mejores recuerdos al conjunto madridista, que ha ganado en solo dos de sus últimas cinco visitas, dejándose 7 de 15 puntos desde 2018.

Este será el cuarto partido de los pupilos de Xabi Alonso en 10 días, a solo cuatro de visitar también al Atlético de Madrid en el Metropolitano, por lo que el reparto de cargas volverá a ser protagonista. En el cómodo triunfo sobre el RCD Espanyol (2-0), el tolosarra ya hizo rotaciones y funcionó, sin brillo, pero con solvencia.

Y volvió a ser sustituido Vinícius Júnior rondando el 70', en otro partido flojo del brasileño, que tiene ante el Levante una nueva oportunidad para ganarse la confianza de Alonso. Aunque el derbi del sábado y su reciente titularidad podría acercarle al banquillo en favor de Rodrygo Goes, mientras Kylian Mbappé, 'pichichi' con 5 tantos en 5 partidos, y Brahim Díaz apuntan también al once inicial.

Además, la afición blanca vio el sábado el regreso al césped de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que podrían también ser titulares, mientras Álvaro Carreras, en un inicio sobresaliente, Aurélien Tchouaméni y Mbappé siguen sin rotar. Todo ello con el objetivo de no desestabilizar lo que está funcionando y seguir fomentando el juego colectivo en favor del grupo.

Y el conjunto merengue tiene la posibilidad de repetir por segunda vez -la última fue en 202- su mejor arranque liguero pasados seis encuentros desde la temporada 1987-88. Aunque esto pasa por asaltar el Ciutat, donde el Levante todavía no ha ganado, aunque llegue impulsado por el contundente 0-4 -la mayor goleada 'granota' desde 2019- que endosó al Girona, gracias a su enrachada pareja de delanteros: Iván Romero y Etta Eyong.

Ambos 'mojaron' en Montilivi, y el jugador que llegó procedente del Villarreal CF ya suma tres tantos en cinco partidos de Liga. Será una amenaza para la defensa madridista, que celebra el regreso de Dean Huijsen tras su expulsión y que ante el RCD Espanyol volvió a demostrar fiabilidad, con su segunda portería a cero del curso casi un mes después del 0-3 en Oviedo.

Con goles y un juego directo, los de Julián Calero mantienen viva la esperanza de continuar en 'Primera', ahora fuera del descenso con 4 puntos, después de dos jornadas seguidas sin perder. Ahora, quiere sumar sus primeros tres puntos en el Ciutat, donde ya ha demostrado que puede luchar con cualquiera, después de rozar la gesta ante el FC Barcelona (2-3) y empatar con el Real Betis (2-2). Y es que en su última campaña en LaLiga Hypermotion, solo perdió un partido como local en toda la temporada.

Mientras Xabi Alonso tiene las bajas de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, en el Levante, todos sanos, aunque Calero avanzó rotaciones, por lo que podrían ser suplentes Manu Sánchez y Jeremy Toljan y volver al once Jon Ander Olasagasti. Todo para intentar abrir grietas en el equipo más sólido atrás, con solo dos goles en contra para el Real Madrid -de córner y de penalti-, por lo que el equipo 'granota' deberá protegerse y aprovechar sus momentos ofensivos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LEVANTE UD: Ryan; Víctor García, Elgezabal, Moreno, Pampín; Pablo Martínez, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Etta Eyong e Iván Romero.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran García; Camavinga, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Rodrygo.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: Ciutat de València.

--HORA: 21.30/M+ LaLiga.