Clark sigue al mando del US Open y Scheffler se posiciona

Archivo - Wyndham Clark - Peter Byrne/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Wyndham Clark defendió el liderato del US Open, tercer 'Grand Slam' de la temporada, en una penúltima jornada de nuevo exigente en el Shinnecock Hills de Nueva York, mientras que el número uno Scottie Scheffler se colocó como perseguidor más temible a seis golpes.

Clark, campeón del Abierto de su país en 2023, sigue con las riendas que agarró el primer día, más intratable si cabe que un campo que no quiso 'moving day'. Solo dos golfistas fueron capaces de bajar del par este sábado, Scheffler y el argentino Emiliano Grillo (-3), para colocarse al par del campo.

No lo logró un Clark que terminó con los mismos -7 con los que empezó. El estadounidense salvó varios pares, pero falló los 'putts' del 15, con una gran reacción de 'eagle' en el 16, y del 18. El de Denver saldrá a la última jornada con seis golpes de renta sobre el propio Scheffler, los también norteamericanos Sahith Theegala y Sam Stevens, y el surcoreano Tom Kim.

Scheffler brilló en los segundos nueve para no tirar la toalla en su primer intento de completar el 'Grand Slam'. Por detrás parece complicado que haya mucho más agitador en Long Island este domingo, ni siquiera un Rory McIlroy que marcha +3. Con +7, está el español que quedó en liza para el fin de semana, Ángel Hidalgo.