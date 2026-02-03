La Clásica Jaén Paraíso Interior contará con 17 equipos de 10 países

Archivo - El equipo UAE Team Emirates lidera al pelotón en un Camino de Olivos de la Clásica Jaén Paraíso Interior 2025. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Clásica Jaén Paraíso Interior, que se disputará el próximo 16 de febrero, estará formada por un pelotón de 17 equipos que representarán a 10 países distintos; con España (6) y Bélgica (2) con más de una escuadra en la salida de Úbeda, informó la organización este martes.

El evento, patrocinado por la Diputación de Jaén, congregará conjuntos de lugares tan dispares como Baréin, Estados Unidos, Suiza o Suecia en una auténtica celebración de la globalidad del deporte de la bicicleta. De esta forma, dos equipos pertenecientes al UCI WorldTour, Bahrain Victorious y el Soudal-Quick Step, debutarán en 2026 en la Clásica Jaén Paraíso Interior, a la cual regresan el Red Bull-Bora-Hansgrohe y el UAE Team Emirates, ganador de la prueba en 2024 con el campeón del mundo Tadej Pogacar.

También forma parte de la primera división del ciclismo mundial el Movistar Team, que lidera la representación española que completarán la selección nacional sub23 y los cuatro conjuntos UCI ProTeam nacionales: el Burgos Burpellet BH, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi y Caja Rural-Seguros RGA, invitado al próximo Tour de Francia.

Otros tres conjuntos UCI ProTeam estarán en la prueba jienense. Los suizos de Pinarello-Q36.5 aportarán a una de las grandes estrellas de la carrera, el campeón olímpico y mundial Tom Pidcock. Los belgas de Flanders-Baloise nunca han faltado a su cita anual con los Caminos de Olivos, mientras que Unibet Rose Rockets sí debutará en la carrera de Úbeda.

Completarán el pelotón tres conjuntos de la categoría profesional más modesta, la UCI Continental. Desde tierras lusas acudirá el Anicolor-Campicarn, ganador de tres de las cuatro últimas ediciones de la durísima Volta a Portugal; desde Suecia, Lucky Sport Cycling Team; y desde Estados Unidos, el Meridian Racing p/b de la Uz, un conjunto con raíz californiana y base logística en Asturias.

Desde la organización se muestran "muy contentos" con la participación en una carrera que "va creciendo año a año". "Contaremos con los dos equipos que han estado peleando hasta el último momento por completar la participación del Tour de Francia: el Caja Rural-Seguros RGA, que fue agraciado con la invitación, y el Unibet Rose Rockets. Es una señal más de hasta qué punto gozamos de una participación a la altura de las mejores carreras del mundo", aseveró el organizador de la prueba, Pascual Momparler, en declaraciones facilitadas por la organización.