Un Clásico para sentenciar o aplazar la Liga

Archivo - Vinicius Junior of Real Madrid CF and Fermin Lopez of FC Barcelona compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium on October 26, 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), en la jornada 35, puede darle LaLiga EA Sports 2025/26 al FC Barcelona en caso de victoria 'culer' o empate y aplazar el alirón por lo menos una jornada más si el Real Madrid, que llega con el vestuario hecho un polvorín y con la necesidad de salvaguardar el orgullo del equipo y del club, puede darle esa pequeña alegría a su afición en forma de victoria en casa del eterno rival.

La Liga está ya muy teñida de color blaugrana, con 11 puntos de margen para los 'culers' a falta de cuatro jornadas. Con sumar un punto en este Clásico le basta, o con ganar uno de los siguientes tres partidos, empatar dos duelos... Pero el Real Madrid quiere alargar ese alirón, no quiero vivirlo en sus carnes y, para ello, tiene claro que solo le vale asaltar el feudo blaugrana y aguarle la fiesta a sus enemigos.

Las cuentas en el Barça están claras, pero el objetivo de los de Hansi Flick, dicho por él mismo y por varios de sus compañeros, es ganar el partido. Querían ganar esta Liga cuanto antes, sin pensar en un posible morboso y finalmente anulado pasillo. Pero, pese a ganar en El Sadar a Osasuna (1-2), el triunfo del Real Madrid en el RCDE Stadium al RCD Espanyol (0-2) impidió ese escenario. Y los blancos quieren seguir evitando el verse en la foto de la celebración blaugrana para la posteridad, en un feudo 'culer' donde el Barça, en esta campaña liguera, cuenta sus partidos por victorias.

Y es que no está bien el ambiente en el vestuario del Real Madrid. Esta misma semana ha salido a la luz el incidente entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico que le hace perderse este Clásico. No será así para el francés, que sí está convocado porque el Real Madrid ha zanjado el tema con una cuantiosa multa de 500.000 euros para cada jugador. Pero es que antes ya hubo un encontronazo entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, así que 'no está el horno para bollos' en la casa blanca.

En este contexto, de auge de la ilusión barcelonista y de cierta preocupación blanca, llega este Clásico para sentenciar la Liga o para retrasar su sentencia. Saben los blancos que si lo dan todo pueden ganar en Barcelona, porque ya lo han hecho en varias ocasiones, y de hecho han ganado en tres de sus últimas cinco visitas. No así en la última temporada, en un gran Clásico saldado con 4-3 para los 'culers' tras remontar un 0-2 y ponerse 4-2 arriba.

Fue un duelo de gloria para Kylian Mbappé, con un 'hat-trick' que de nada sirvió, y el francés ahora podría ser una de las grandes ausencias de este Clásico, junto a la de Lamine Yamal en el bando catalán. Las dos grandes estrellas no estarían, pese a que Mbappé ha podido entrenar en parte con sus compañeros el sábado, en un Clásico que tampoco verá sobre el verde a Andreas Christensen, por parte blaugrana, y podría reaparecer el capitán Raphinha, que esta semana ha empezado a entrenar con el grupo y podría tener unos minutos, aunque no apunta a titular por falta de ritmo.

Más allá de la duda de Mbappé, el entrenador madridista, Álvaro Arbeloa, también podría recuperar para este choque al portero belga Thibaut Courtois, si bien no juega desde el 19 de marzo. Quien no estará es Valverde, por esa brecha en la frente y la conmoción sufrida, ni tampoco las bajas ya conocidas de Ferland Mendy, Dani Carvajal, Arda Güler, Éder Militao ni Rodrygo. Pero sí querrá volar en el nuevo Spotify Camp Nou un Vinícius Jr. que está en una gran forma y que ha sido, de lejos, el mejor jugador blanco en los últimos duelos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, De Jong; Roony, Olmo, Gavi; y Lewandowski.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camaving, Tchouaméni; Brahim, Bellingham, Vinícius Jr.; y Gonzalo.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga.