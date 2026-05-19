Claudia Pina sobre el OL Lyonnes: "Siguen siendo las reinas de Europa y un hueso duro"

La jugadora del Barça Femení Claudia Pina en el Media Day previo a la final de la Liga de Campeones Femenina 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Barça Femení Claudia Pina aseguró este martes, en la previa de la final de la Liga de Campeones femenina del próximo sábado en Oslo frente al OL Lyonnes de Jonatan Giráldez, que el conjunto francés sigue reinando en Europa pese a la victoria blaugrana en la final de hace dos años en San Mamés, y auguró un duelo "bonito" entre "dos grandes equipos".

"Ellas ahora mismo siguen siendo las reinas de Europa, así que creo que serán un hueso duro para nosotras. Les hemos ganado una final y obviamente supongo que lo tendrán en la cabeza también, así que espero que sea un partido bonito y que disfrutemos todos", señaló durante el Media Day organizado por el club blaugrana.

"Pienso que los dos somos grandes equipos. Al final, para llegar a una final de la 'Champions' tienes que pasar por muchos partidos complicados durante el año. Creo que ellas han hecho muy buena temporada, nosotras también", añadió al respecto.

La atacante catalana restó importancia a la final perdida por el Barça el pasado curso ante el Arsenal Women (1-0, en Lisboa) y aseguró que el pasado no tendrá influencia cuando ruede el balón en el Ulleval de Oslo. "Da igual el pasado. Lo que vale es lo que pasará en este partido. Creo que somos dos equipos muy completos, cada uno con sus virtudes, y será un partido bonito de ver", apuntó.

Pina explicó que el vestuario afronta con calma la semana previa a la final, aunque consciente del trabajo táctico que todavía queda por hacer. "Estamos tranquilas. Sabemos que hay que trabajar durante la semana para el partido, pero cuando nos vamos a casa también tenemos que dejarlo un poquito de lado. Así creo que llegaremos mejor y más centradas simplemente en el campo", comentó.

A nivel individual, la internacional española reconoció sentirse "bien" tras su actuación en el último partido y aseguró estar preparada para ayudar al equipo tanto desde el inicio como desde el banquillo. "El otro día hice un buen partido, me sentí bien con balón, jugando con mis compañeras y pude marcar ese gol de fuera del área. Será decisión del míster, pero estoy preparada para lo que toque, igual que todas mis compañeras", manifestó.

Sobre el reencuentro con Jonatan Giráldez, extécnico 'culer' y ahora entrenador del OL Lyonnes, Claudia Pina admitió que existe "ese plus" por el conocimiento mutuo, aunque evitó darle demasiada trascendencia. "Nos conoce y nosotras también lo conocemos a él. No hay que darle más vueltas. Es un gran entrenador y nos costará seguro", afirmó.

También habló del apoyo de familiares y aficionados pese a la complejidad de viajar hasta Oslo. "Mi madre lo tenía todo cogido desde antes de Navidad. Por mi parte vienen unas diez personas, así que estoy tranquila. Esperemos que puedan venir el máximo de culés posibles", deseó.

Por último, preguntada por una hipotética tanda de penaltis, Pina reconoció entre risas que preferiría lanzar el primero, aunque dejó clara su prioridad. "Espero que lo cerremos antes y no sufrir de esa manera", concluyó.