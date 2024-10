Claudio Giráldez: "La clave ante el Real Madrid es mantener la concentración en el tiempo"

Archivo - Claudio Giraldez, head coach of Celta de Vigo, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Celta de Vigo at Civitas Metropolitano stadium on May 12, 2024, in Madrid, Spain.

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha asegurado que será "imposible sustituir" a Iago Aspas, que se perderá por sanción el partido de este sábado en Abanca Balaídos ante el Real Madrid, un equipo ante el que deben ser capaces de "mantener" la "concentración" si quieren sacar un resultado positivo.

"Hay equipos que le han sometido durante momentos de los partidos, lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Son jugadores muy insistentes, que son capaces de, aunque parezca que están muertos, revivir y hacerte daño. El Lille fue capaz de estar mucho tiempo concentrado y aún así, en los últimos cinco o diez minutos, tienen dos que sacan bajo palos. Creo que la clave es la concentración, que estemos concentrados en lo que tenemos que hacer pero que seamos nosotros mismos", declaró en rueda de prensa.

El preparador gallego aseguró que afrontan el partido "con muchas ganas", sobre todo después "del subidón" de marcharse al parón ganando a la UD Las Palmas. "Volver a nuestra casa contra el Real Madrid, campeón de Europa y campeón de Liga... Creo que pocos partidos puede haber más motivantes que jugar esto después de un parón. Hay que mantener la intensidad con la que venimos en los partidos de casa, con la sensación y el aura que hay en los partidos en Balaídos y con muchas ganas de que llegue y que hagamos un muy buen partido y, sobre todo, de que seamos nosotros mismos", señaló.

"El Madrid es capaz de hacer cualquier cosa, tiene recursos para dominarte desde el balón, de hacerte daño, de defenderte a alturas distintas con una cantidad de variables muy difíciles de controlar. Sé lo que quiero yo que pase, lo que va a pasar es difícil de adivinar. Tengo claro que no queremos que corran, que no cojan espacios amplios, que no nos puedan transitar demasiado, que podamos tenerlos lejos de nuestra portería. Tenemos que salir de su primera presión, ser capaces de dominar el partido desde el balón y ojalá se dé ese guión en el que nosotros estamos cómodos", prosiguió.

El técnico celeste recalcó también que los jugadores blancos son "muy poderosos físicamente". "En situaciones de área o de llegada a área tienen jugadores con mucho potencial, muy buenos sacadores. Creo que hoy en día en la liga muchos equipos te pueden hacer mucho daño en situaciones de balón parado y estoy convencido que vamos a poder defenderlos bien", dijo. "Si te equivocas, te van a penalizar mucho más que jugando contra otro tipo de rivales por ese talento individual que tienen y por la calidad del equipo", afirmó.

"Es un equipo con mucho talento individual en lo físico y en lo técnico, y con un nivel competitivo y una mentalidad que marca la diferencia, que les hace cuando están bien que te machaquen y cuando no están bien, que te puedan hacer daño igual. Creo que son únicos en el mundo y creo que por eso han ganado tanto, por esa mentalidad de ser capaces de ganar, de adaptarse al contexto", explicó.

En otro orden de cosas, Giráldez, explicó que han "vaciado" la enfermería, recuperando a Jonathan Bamba y a Jailson, y que únicamente no podrá contar con Luca de la Torre, además de los sancionados Iago Aspas e Ilaix Moriba. Sin embargo, no quiso desvelar quién será el sustituto del de Moaña en el once. "Sí que lo tengo claro, pero no lo voy a decir. No podemos ni dar la convocatoria porque vamos a esperar por el recurso de Ilaix", indicó.

Sobre Aspas, que fue expulsado en Las Palmas, reconoció que es una baja difícil de cubrir. "Es un jugador imposible de sustituir por el talento, por la creatividad, por lo que representa para nosotros. Pero tenemos otros recursos para poder competir de otra manera contra el Real Madrid. Por nuestra manera de trabajar, cuando falta un jugador se puede notar mucho menos que un equipo que está habituado a jugar con los mismos conceptos", manifestó.

Además, insistió en que Borja Iglesias y Tasos Douvikas "son compatibles" en el campo. "Tendríamos que modificar levemente el dibujo porque no es lo mismo jugar con Iago que con Tasos o Borja en ese rol de Iago, que son dos jugadores más fijos, más de jugar en última línea. Son jugadores que tienen muy buen 'feeling' entre los dos. Por nuestra manera de jugar solemos partir con un solo delantero. Si me quieres preguntar quién va a sustituir a Iago, Tasos o Borja, no te lo voy a decir", expresó.

Respecto al delantero francés Kylian Mbappé, recalcó que es "uno de los mejores jugadores del mundo y está rodeado de los mejores jugadores del mundo". "Tienen que ir conociéndose, adaptándose. Es un jugador muy difícil de parar, que en espacios grandes te hace daño pero que en espacio pequeño también es muy bueno. Encaja perfecto en lo que es el Real Madrid, en cuanto al dominio de situaciones de transición, de correr el espacio, de correr la espalda... Es un jugador muy peligroso y bueno, pero tenemos que defender de manera colectiva", subrayó.

Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre la denuncia sobre un presunto caso de violación en Suecia del jugador galo. "No puedo valorarlo. Cualquier situación así es comprometida e incómodas. Está la justicia para ello. No conozco los pormenores de la situación ni conozco al jugador para saber cómo le está afectando. Son jugadores muy acostumbrados a la presión, a los comentarios positivos y negativos sobre ellos. Supongo que estará concentrado mañana, es un jugadorazo", expuso.

Por último, Giráldez se mostró encantado con su reciente renovación. "Llevo 19 partidos, si no me motiva un partido en Primera División, debería dejarlo. Acabo de renovar, eso es que tengo muchas ganas, mucha motivación. Me motivan todos los partidos, me motiva ver a mi equipo en el día a día, me motiva ver la ilusión con la que los jugadores ven un vídeo, escuchan una charla o una corrección. Me motiva ver a mi equipo mejorar día a día, sentirlo cada vez más en la idea de lo que yo quiero. Evidentemente, jugar contra el Madrid es motivante. Me apetece medirnos, vernos cómo estamos", finalizó.