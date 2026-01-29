Claudio Giráldez: "Es difícil enfrentarse a nosotros, vamos a pelear por más"

Claudio Giráldez - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, celebró la clasificación y la "imagen" de su equipo en la Liga Europa después del empate este jueves contra el Estrella Roja, a la espera de rival en el 'playoff' entre dos conocidos como PAOK y Lille, y dispuestos a "pelear por una ronda más".

"Un partido muy complejo, por lo difícil que era mantenerse en pie en el terreno de juego, jugar rápido. Todas las acciones caían de su lado, nos han hecho tener que defender en desventaja, pero el equipo ha hecho un partido muy completo, creciendo, y con una segunda parte como para irnos con ventaja a los minutos finales, con la mala suerte de que cuando nos ponemos por delante nos dura muy poco. Me alegro de la personalidad del equipo", afirmó.

El técnico de los gallegos fue preguntado por el 'playoff' que jugarán para acceder a octavos de final. "Son rivales con los que nos hemos enfrentado, tenemos que empezar allí, que los dos jugamos en casa. A pelearlo, a disfrutar de estar clasificados, de la imagen que hemos dado hoy", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Por otro lado, Giráldez valoró el regreso triunfal de Fer López. "Ha estado muy bien, sabemos que está falto de ritmo, pero ha hecho media hora muy buena, lo ha culminado con un gran gol y ojalá sea el primero de muchos", afirmó.

"Ahora queda aparcada la competición y pensar en la Liga. Hemos tenido cinco equipos de Champions, con partidos fuera de casa muy complicados, campos especiales. Hemos hecho una primera fase completa, buena. Una pena los que perdimos, pero es difícil enfrentarse a nosotros. A disfrutar y pelear por una ronda más", terminó.