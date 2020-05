Cleveland y Portland retoman los entrenamientos hacia el reinicio de la NBA

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers comenzaron este viernes los entrenamientos en sus instalaciones, con grupos pequeños de jugadores, en el primer día marcado por la NBA para la reapertura tras las restricciones por la pandemia de coronavirus, una medida a la que se irán sumando otros equipos de la liga norteamericana en los próximos días.

Los 'Cavs' desarrollaron sesiones de dos horas en sus instalaciones de Independence (Ohio) con solo cuatro jugadores en pista, en las que solo se ha permitido un jugador y un entrenador de desarrollo, con guantes y mascarilla, por canasta. Previamente, el entrenador, J.B. Bickerstaff, confirmó que se habían puesto en contacto con las autoridades locales para asegurarse de que cumplían el protocolo adecuado para proteger al personal.

También volvieron a la acción en Portland, mientras que Denver Nuggets, que tenía planeado iniciar los entrenamientos este viernes, aplazó finalmente el comienzo al lunes. Precisamente, este día 11 se estrenará en el OVO Athletic Center el campeón defensor, Toronto Raptors.

Además, el lunes será el día de la vuelta de Miami Heat y Sacramento Kings; este último se convertirá en el primer equipo de California en volver a la rutina, en el Golden 1 Center, con "entrenamientos voluntarios e individuales".

En cambio, en Texas, Dallas Mevericks y Houston Rockets no podrán volver a ejercitarse en sus instalaciones hasta el 18 de mayo. Dos días antes, el 16, tiene previsto su regreso Los Angeles Lakers.

Los entrenamientos en las instalaciones deben realizarse de forma voluntaria e individual, siempre que la localidad donde se encuentren los equipos no esté sujeta a restricciones gubernamentales. No se permiten más de cuatro jugadores en una instalación a la vez; no puede participar ningún entrenador principal o asistente; la actividad grupal sigue prohibida, incluidos los entrenamientos o los partidos informales; y los jugadores tienen prohibido el uso de instalaciones ajenas al equipo, como gimnasios.

La NBA suspendió la competición el pasado 11 de marzo después de que el jugador francés de Utah Jazz Rudy Gobert diese positivo en coronavirus justo antes de comenzar el encuentro frente a Oklahoma City Thunder. Tras ello, numerosos jugadores de la liga norteamericana sufrieron también la COVID-19. Previsiblemente, la decisión sobre cuándo se reanudará la temporada se hará esperar hasta principios de junio.